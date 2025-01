“Il Circo di Fellini” Nel favoloso mondo dell’immenso regista  

Omaggio al genio visionario di Federico Fellini, autore di indimenticabili capolavori della storia del cinema, con “Il Circo di Fellini” della Compagnia Artemis Danza, con ideazione, coreografia e regia, scene e luci di Monica Casadei, musiche di Nino Rota, costumi di Daniela Usai, nell’Isola con una lunga tournée. Ecco il cartellone: oggi alle 21 il debutto all'AMA / Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, domani al Civico Oriana Fallaci di Ozieri, dopodomani al Tonio Dei di Lanusei. E poi lunedì 13 gennaio alle 20.30 al San Giuseppe / Teatro Bocheteatro di Nuoro, martedì 14 alle 20.30 al Costantino di Macomer, mercoledì 15 alle 20.30 al Comunale Akinu Congia di Sanluri e infine giovedì 16 alle 20.30 all’Antonio Garau di Oristano sotto le insegne della Stagione di Danza 2024-2025 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

La magia del circo rivive sulla scena in un affascinante racconto per quadri tra l'irresistibile comicità dei clown acrobati e intriganti numeri di giocoleria, passeggiate sui trampoli e giri vorticosi con la Roue Cyr: la coreografa Monica Casadei rievoca l'antica tradizione degli spettacoli sotto il tendone, intrecciando l'eleganza e il dinamismo della danza con le arti circensi, per dar forma a uno spettacolo emozionante e sorprendente, «in un’atmosfera piena di poesia e sentimento».

