Il cipresso di Pirri tra gli alberi monumentali 

“I cipressi che a Bólgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar…”. Carducci, certo, ma non solo. Il cipresso, simbolo dell’immortalità e della vita eterna, è da sempre fonte d’ispirazione per poeti e musicisti. Da Pascoli ad Hesse, fino a De André. Una pianta maestosa, sempreverde, elegante e profumata, orgogliosamente svettante verso il cielo.

In città è presente nei cimiteri, in primis San Michele e Bonaria. Ma è nel camposanto di Pirri che si trova l’esemplare più maestoso. Un colosso di 15 metri d’altezza e 6 di circonferenza. Splendido e molto antico. «Almeno due secoli», assicura Alessio Sordo, assistente capo del Corpo Forestale, che già si era occupato delle schede tecniche dei ficus dei Giardini pubblici. «L’iter per l’inserimento del cipresso nel Registro nazionale degli alberi monumentali è partito», annuncia, «e tra qualche mese potrebbe arrivare l’ufficialità dal Ministero dell’Agricoltura».

Potrebbe trattarsi dell’albero più vecchio di Cagliari. «Di certo sarà il primo cipresso sardo a finire nel Registro». L’auspicio è che sia liberato dall’asfalto che rischia di soffocarne l’apparato radicale. «Sarebbe opportuno spostare anche il Monumento ai Caduti, ormai addossato al tronco». Un manufatto in cemento posizionato nel ‘68, quando il cipresso non era ancora così grande.

