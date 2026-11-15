Si tiene a Cagliari il nuovo incontro in appendice al festival di letteratura giornalistica “Liquida”, organizzato dal Comune di Codrongianos e Lìberos, con un approfondimento sulla storia dell’economia: oggi alle 17.30, la MEM – Mediateca del Mediterraneo in via Mameli 164, ospita lo storico e giornalista Alessandro Marzo Magno, che presenta al pubblico il suo saggio “L’invenzione dei soldi. Quando la finanza parlava italiano”, edito da Laterza.

Il saggio ripercorre il periodo storico in cui l’Italia, tra il Medioevo e il Rinascimento, ha gettato le basi del sistema finanziario ed economico occidentale, dalla nascita della partita doppia alle prime banche, fino all’invenzione delle cambiali, dei contratti d’assicurazione e, addirittura, di una valuta virtuale e sottratta al controllo dei governi messa a punto dai banchieri di Genova tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, molto simile alle attuali criptovalute. Attraverso un’indagine che unisce il rigore della ricerca storica alla chiarezza della divulgazione giornalistica, l’autore ricostruisce come i mercanti e i banchieri italiani abbiano definito il lessico e gli strumenti dell’economia globale.

Veneziano per nascita e milanese per lavoro, Alessandro Marzo Magno si è laureato in Storia all’Università di Venezia “Ca’ Foscari”. Giornalista, ha scritto libri di argomento storico, alcuni dei quali tradotti in molte lingue. L’incontro di oggi vede l’autore a confronto con Aldo Pavan, ordinario di Economia aziendale all’Università degli studi di Cagliari e presidente della Banca di Cagliari. L’evento è realizzato in collaborazione con la MEM e la libreria Miele Amaro di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA