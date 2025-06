Il cinque per mille? Al Comune 

L’Agenzia delle Entrate ha reso pubblico l’elenco degli enti scelti dai contribuenti per l’assegnazione del 5 per mille: a Guspini ben 95 cittadini hanno deciso di destinarlo al Comune. Il primo posto nella lista dei beneficiari, però, spetta a un’associazione di volontariato. Il Comune è secondo. Terzo un altro sodalizio attivo nel sociale.

Sul podio

Le 95 persone che hanno scelto il Comune hanno destinato complessivamente 2.212 euro. L’amministrazione comunale ringrazia. «Nella denuncia dei redditi non c’è l’abitudine e forse neppure la dovuta informazione per esercitare il diritto di indicare la destinazione del 5 per mille. Destinarlo al Comune è sempre un contributo importante», dice il sindaco Giuseppe De Fanti. Per l’assessore Marcello Serru: «Una dimostrazione significativa di quanto i cittadini credano nell’istituzione comunale, e per questo ci sentiamo di ringraziarli tantissimo». I fondi secondo De Fanti potranno essere destinati «a interventi sociali», mentre Serru proporrebbe «la manutenzione del verde».

Il sociale

Il maggior numero di contributi da parte dei guspinesi è andato all’associazione Anteas: quest’anno 147 persone hanno devoluto 2.617 euro. Il sodalizio svolge attività come l’accoglienza al poliambulatorio della Asl, il servizio di trasporto sociale e l’organizzazione di giornate di prevenzione ecografica: «Quest’anno sono già cinque gli screening effettuati. I cittadini li apprezzano molto perché coprono lacune del servizio sanitario nazionale», sottolinea il vice presidente Giorgio Tuveri. «Il 5 per mille è un ottimo aiuto. Apprezziamo l’attenzione che molti cittadini riconoscono allo sforzo fatto per venire incontro alle necessità dei guspinesi, soprattutto a quelli in difficoltà», spiega la presidente Rossella Casu. Nel 2024, il loro servizio di trasporto sociale ha interessato 506 utenti, quasi tutti per necessità sanitarie. Alessandra Dessì, 46enne, ha scelto di sostenere l'associazione: «Il servizio di trasporto è molto importante per chi non ha un mezzo o nessun accompagnatore. La mia famiglia ne ha usufruito con soddisfazione. Anche l'attività di screening è fondamentale. Donare ad Anteas non mi rende migliore, ma mi gratifica. Ogni contributo, per quanto piccolo, è prezioso».Al terzo posto, con 93 preferenze e 1.956 euro, c’è l’associazione Vides: «Sono valori crescenti di anno in anno e questo testimonia l’affetto e il riconoscimento da parte dei cittadini per i servizi che offriamo alla comunità, gratuiti», racconta il presidente Luigi Serra.

L’elenco

A completare il quadro ci sono il Centro d’ascolto Monsignor Spettu (37 scelte, 1.046 euro), l’associazione San Nicolò Vescovo (30 scelte, 816 euro), la Città del sole (32 scelte, 804 euro). In totale le associazioni che ricevono il 5 per mille sono 19.

