Il cineteatro Mutua è finito all’asta 

Un pezzo della storia di Carloforte all’asta: il cineteatro Mutua, per più di un secolo al servizio della comunità di Carloforte con rappresentazioni teatrali e proiezioni, è all’asta per un debito non estinto della Società Mutua, proprietaria del cineteatro.

L’ultimo incanto è andato deserto, 625 mila euro la base d’asta per l’immobile di via XX Settembre. La prossima asta sarà a marzo, con un prezzo da ribassare. Molti a Carloforte si interrogano su quale potrà essere il futuro del cineteatro. Il presidente della Società Mutua, il commercialista ed ex sindaco Agostino Stefanelli, è fiducioso. «Crediamo di poter estinguere il debito prima della prossima asta, ragionevolmente a dicembre - dice Stefanelli - attendiamo un finanziamento regionale, non appena arriverà contiamo di poter chiudere questa vicenda, salvaguardando la storia e l’attività stessa del Mutua». La vicenda dei debiti del cineteatro, il primo ad essere costruito a Carloforte tra il 1901 e il 1908, è legata alla sua ristrutturazione: un progetto da un milione e duecento mila euro con la legge 554 per le isole minori, di cui 800 mila a fondo perduto, almeno all’inizio. «Ad un certo punto, per la crisi finanziaria generale, il Governo decise di cancellare il “fondo perduto” dal finanziamento - dice Stefanelli - e così la cifra che avremmo dovuto restituire è aumentata a dismisura, con interessi inclusi. Un debito che è risultato impossibile da estinguere». Così la struttura è andata all’asta, con i suoi 308 posti a sedere, la galleria ristrutturata in stile anni Trenta e il bar, chiuso da qualche mese. Tutto in attesa di una svolta.

RIPRODUZIONE RISERVATA