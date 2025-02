Il cinema trova casa nell’ex miniera 

In attesa e nella speranza della riapertura del Supercinema a Carbonia qualcosa si muove. Le pellicole di recente uscita, seppur con qualche settimana di ritardo rispetto alla programmazione naturale, saranno nuovamente a disposizione degli appassionati del settore, che non dovranno più salire in macchina per recarsi a decine di chilometri di distanza.

L’iniziativa

Il 21 febbraio prenderà, infatti, il via “Cinecarbonia”, nato dalla sinergia tra il Comune, la Società Umanitaria e l’associazione Vertigo. Ad ospitare questa importante novità sarà la Sala Fabio Masala della Fabbrica del Cinema (130 posti), nella Grande miniera di Serbariu nei giorni venerdì, sabato e domenica, con doppia programmazione. Il primo appuntamento sarà ricco e rivolto a soddisfare interessi di adulti e bambini. Si comincia venerdì 21 e sabato 22 febbraio alle 18 e domenica 23 alle 17: sarà possibile apprezzare “Mufasa - Il Re Leone” di Barry Jenkins. Negli stessi giorni, ma in orari diversi, è in programma la proiezione del film “A Complete Unknown” del regista James Mangold, che racconta la vita del musicista Bob Dylan. Nello specifico il film sull’artista sarà proiettato venerdì 21 e sabato 22 alle 21 e domenica 23 alle 19.30. Il costo dei biglietti sarà popolare (7 euro intero, 5 euro ridotto) mentre per la programmazione futura si potranno consultare le pagine Fb e Instagram “Cinecarbonia”.

La sinergia

«La magia del grande schermo, che riapre le sue porte per regalare emozioni senza tempo, torna a vivere a Carbonia. – dice il sindaco Pietro Morittu – Siamo molto contenti di aver contributo a promuovere questa intesa con la Fabbrica del cinema e l’associazione Vertigo, che ringraziamo per l’impegno e la sensibilità». L’assessora alla Cultura Giorgia Meli rafforza il concetto: «Si tenta di soddisfare la forte richiesta di fruire, sempre di più, di una forma artistica di cui si ha estremamente bisogno riportando, se pure con modalità differenti, un servizio che offriva il cinema “commerciale”». Rasenta la commozione lo stato d’animo di Mauro Atzori di Vertigo: «Sono felice di poter nuovamente organizzare appuntamenti cinematografici a Carbonia, dove per anni ho gestito il Supercinema». Moreno Pilloni, direttore del Csc Carbonia della società Umanitaria precisa che «il nuovo prodotto si affiancherà alla programmazione della Fabbrica del Cinema, ampliando sensibilmente l’offerta cinematografica in città, con lo scopo di andare incontro a un pubblico sempre più vasto».

RIPRODUZIONE RISERVATA