Il cinema sardo e l’identità perduta 

Non si esagera a definirla un’ossessione, visto che la questione dell’identità i sardi la infilano ovunque, che si tratti di letteratura, musica, arte o cibo. «È come con la birra Ichnusa» spiega Antioco Floris, «è brassata da una multinazionale, ma noi la beviamo perché crediamo sia sarda». La stessa produzione cinematografica, prosegue l’ordinario di Old e New Media dell’Università di Cagliari, ruota intorno alla domanda chi siamo. Per darsi una ragione di questo esasperante orgoglio di appartenenza, una lectio sul tema era necessaria: si terrà oggi alle 17 a Cagliari, nell’Ex Regio Museo, all’interno degli appuntamenti settimanali dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, organizzati dai Musei Nazionali di Cagliari e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Perché la questione dell’identità è centrale?

«La butto lì, anche se è forte: è il desiderio di rivalsa dell’oppresso. Un sentimento che nasce anche dalla percezione, storicamente radicata ma non sempre corrispondente alla realtà, di essere stati schiacciati dall’esterno».

Ossia?

«Per anni siamo stati rappresentati come pocos, locos y mal unidos, e questo ha lasciato il segno. Molti sardi oggi sono attenti a come l’isola e i suoi abitanti vengono raccontati, pronti a intervenire ogni volta che la rappresentazione appare distorta».

Come è accaduto per “La vita va così” di Riccardo Milani?

«L’approccio identitario ha finito per schiacciare ogni riflessione sulla qualità del film. E non mi riferisco tanto al pubblico generalista, quanto agli intellettuali. Sono stati proprio loro a concentrarsi su come venivano mostrati la Sardegna e i sardi, trascurando aspetti come la regia, la fotografia, la recitazione. Alcuni di loro hanno giudicato l’opera prima di vederla, basandosi sulla campagna promozionale e perciò liquidandola come colonialista».

Un atteggiamento che non cambia fin da “Padre padrone“ dei fratelli Taviani.

«Mutatis mutandis, è accaduta la stessa cosa con questo film che vinse la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1977, con una giuria presieduta da Roberto Rossellini. All’epoca Cannes era il festival cinematografico più prestigioso al mondo, la concorrenza era altissima e il presidente della giuria una figura unanimemente riconosciuta tra le più notevoli del cinema. Eppure, quando il film fu presentato in Sardegna, autorevoli intellettuali lo bollarono come un’operazione colonialista; qualcuno arrivò persino a definirlo un film fascista per il modo in cui rappresentava l’isola».

Nel frattempo la stampa internazionale lo elogiava.

«Le Monde, quotidiano francese di prestigio, sostenne che il film fosse di grande rilevanza educativa, tanto da essere ritenuto meritevole di visione nelle scuole per come affrontava il tema del ruolo della cultura nella crescita della società».

È cambiato qualcosa con i registi sardi?

«Fino agli anni Novanta manca una vera generazione di autori sardi nel cinema di finzione. Da allora in poi emerge la prospettiva interna ben sintetizzata da Salvatore Mereu, che riprende l’intuizione di Tolstoj: “Racconta il tuo villaggio e parlerai al mondo”. Gli autori contemporanei raccontano una Sardegna moderna, urbana, complessa, in cui, ancora una volta, ritorna la domanda identitaria: chi siamo, dove andiamo».

Una costante.

«È un filo che attraversa il documentario impegnato, come Capo e Croce di Marco Antonio Pani e Paolo Carboni sulle lotte dei pastori, ma anche tutto il cinema di Mereu; nei lavori di Bonifacio Angius; nell’ultimo film di Tomaso Mannoni e perfino nel cinema più vicino alla commedia di Paolo Zucca. In forme diverse, si tratta sempre di tentativi di tornare ai segni profondi dell’identità».

