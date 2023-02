Il cinema Roma diventerà la “Fabbrica della creatività” 

C’è un progetto preliminare e soprattutto c’è un milione da euro da spendere per recuperare il vecchio cinema Roma, acquistato dal Comune che ora ne vuole fare “La fabbrica della creatività”. Un sito che ha fatto la storia di Sinnai: è stato primo il montegranatico del paese, poi il “Cinema Mereu”. Tempi lontani ma indimenticabili.

Il recupero della piazza ridotta davvero male potrebbe iniziare da questo progetto. Se ne è parlato spesso in Consiglio comunale con la minoranza ed in particolare i consiglieri Aldo Lobina e Rita Matta che hanno denunciato questa situazione. Lobina lo ha fatto anche nell’ultima seduta che ha portato all'approvazione del Bilancio. E proprio per la piazza, la Giunta ha approvato lo studio preliminare sugli indirizzi di riqualificazione.

«Per il recupero del cinema - dice l’assessore Aurora Cappai - abbiamo da spendere un milione: ne ricaveremo una sala espositiva per mostre, eventi ed altre iniziative sociali e culturali. Il progetto esecutivo è in fase di studio: l’appalto potrebbe essere fatto a luglio. Per il recupero della èiazza, a lotti, si potrebbe iniziare con avanzi di amministrazione, restaurando l’opera di Maria Lai e poi il resto dello stesso sito. Si tratta di interventi urgenti da ultimare poi con fondi Pnrr da noi già richiesti».

«Proprio per la salvaguardia in futuro della piazza - dice il sindaco Tarcisio Anedda - stiamo cercando di acquistare un’area privata nelle vicinanze, da trasformare in parcheggio. Una necessità perché non sarebbe consigliabile continuare a utilizzare la piazza ancora per la sosta delle auto». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA