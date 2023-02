Il cinema palestinese al Teatro Massimo 

Da domani e sino al 25 febbraio, al Teatro Massimo, va in scena Al Ard Film Festival – organizzato dall’Associazione culturale amicizia Sardegna Palestina ODV, con il contributo della Regione, la collaborazione dell’Università di Cagliari e della Società Umanitaria Cineteca Sarda, e patrocinato dal Comune - che da quasi vent’anni apre al pubblico gli orizzonti della Palestina e del mondo arabo.

«Saranno cinque serate con proiezioni, incontri con registi sardi e internazionali che saranno presenti in sala, dibattiti, eventi nelle scuole e tanto altro – ha spiegato Mariangela Pedditzi, una delle organizzatrici –. Le proiezioni dei film si susseguiranno tutti i giorni dalle 16 alle 22, intervallate dagli incontri con i tanti ospiti presenti alla manifestazione. Abbiamo ricevuto oltre cento pellicole da 30 Paesi tra cui Italia, Libano, Giordania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Iraq, Germania, Regno Unito. La Commissione esaminatrice ne ha selezionato 31, di cui 7 saranno premiate nella serata finale». La novità nel programma è una rubrica interamente dedicata al tema della Terra (Sa Terra) che ospita registi sardi che hanno realizzato film e corti a tema.

Si inizia domani alle 17:30 con il corto “Warsha”, della regista libanese Dania Bdeir, seguito “The SilentProtest: 1929” della regista di Gerusalemme Mahasen Nasser, docente al Dar al-Kalima University College of Arts and Culture di Betlemme, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione. Subito dopo sarà proiettato il film “Last May in Palestine” del documentarista palestinese RabeeaEid. Alle 20 Palestine 87, di Bilal Alkhatib, alle 20:20 Yalla, di Carlo D’Ursi, alle 20:30 Bantustan, di Mohammad Mansour e alle 20:40 per la rubrica “Sa Terra” Bentu, di Salvatore Mereu.

