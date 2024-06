Il cinema Olimpia diventerà un museo 

Per più di 50 anni ha fatto la storia del paese e ha portato il grande schermo a San Gavino con una sala di oltre 500 posti quasi sempre piena all’angolo tra via Roma e viale Trieste. Così l’agricoltore Silvio Senis nel lontano 1928 aveva deciso di aprire un cinema Olimpia. L’attività è stata portata avanti da nipoti e pronipoti fino al primi anni Ottanta. E ora un ricco patrimonio, formato da 751 documenti tra manifesti, locandine di film, ha ottenuto il vincolo dal ministero per i beni e le attività culturali ed è custodito da Giorgio Senis, 63 anni, nipote di nonno Silvio, che ha già realizzato una mostra con foto storiche e manifesti del film.

Il museo

Ma l’ambizione è più grande: «In questi lunghi decenni ho custodito questo ricco patrimonio che va sotto il nome di collezione Senis e ora il mio obiettivo è quello di creare il primo museo dell’immagine e delle arti visuali in Sardegna. Con tutto il materiale in mio possesso è possibile rivivere i luoghi e le persone di San Gavino negli stessi anni (50-80) e capire come le immagini cinematografiche dell’epoca, abbiano forgiato i gusti ed i comportamenti della Comunità».

La storia

Il tempo sembra essersi fermato nella storica sala cinematografica. «Avevo solo 10 anni – racconta con emozione Giorgio Senis – quando caricavo la pellicola per i film in proiezione e per me era qualcosa di magico, mi sentivo importante. All’inizio le proiezioni erano all’aperto, ma poi venne realizzata la copertura che ha portato alla struttura attuale. Abbiamo conservato il proiettore Victoria V, usato dal nuovo cinema Paradiso». Poi negli anni Ottanta arriva la chiusura cinema: «Abbiamo aperto una discoteca – aggiunge Giorgio Senis - in funzione fino agli anni Novanta. Ora vogliamo portare avanti un progetto ambizioso: il nostro cinema ha fatto la storia di San Gavino. Da poco ho comprato da un cinema di Ghilarza un proiettore che voglio rimettere in funzione».

Il progetto della Collezione Senis è stato sposato dal napoletano Giorgio Cabid, 67 anni, curatore di mostre e direttore di importanti gallerie d’arte a Roma, Milano e Napoli: «Il recupero dell’immobile consentirebbe alla comunità di San Gavino e a tutto il Medio Campidano di acquisire un contenitore culturale, con una collezione unica, con una serie di spazi polifunzionali in grado di ospitare diverse attività con valenza sociale e culturale, nelle forme del cinema, video, fotografia, performance, con book shop, sale proiezione, archivio, biblioteca, laboratorio di restauro».

