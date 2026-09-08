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Decimomannu.
09 settembre 2026 alle 00:35

Il cinema indipendente per quattro giorni al teatro Antica Valeria 

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Decimomannu si prepara ad accogliere la seconda edizione dell’Officina Film Festival, la rassegna gratuita organizzata da Officina Progetti Aps in programma da oggi al 12 settembre al teatro comunale “Antica Valeria”. Quattro giornate dedicate al cinema indipendente e all’inclusione per esplorare fragilità e resilienza attraverso proiezioni, documentari e corti internazionali. Tra gli appuntamenti spiccano la selezione dell’“Arega Cine Contest” e l’esito del laboratorio dedicato agli adolescenti “Decimo in frame: dalla penna allo schermo” con l’opera “Nel segno di Greca - Episodio 2”.

Forte il legame con il territorio, sottolineato dalle parole del regista Karim Galici, in giuria con Giulia Camba e Sabina Zicconi: «Sono particolarmente affezionato all’Officina Film Festival nonostante sia solo alla seconda edizione. Forse perché l’anno scorso mi sono trovato coinvolto da un gruppo di ragazzi che lavora con grande passione e che partendo dall’esigenza di creare un evento per la comunità di Decimo sta facendo qualcosa di grande per tutta la Sardegna e non solo».

Entusiasta anche la sindaca Monica Cadeddu: «La seconda edizione di Officina Film Festival è la conferma di un progetto che sta crescendo e che arricchisce l’offerta culturale di Decimomannu. Come amministrazione siamo felici di sostenere un’iniziativa che porta nel nostro territorio il cinema, la creatività e nuove occasioni di confronto e partecipazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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