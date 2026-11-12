Il cinema in classe, gli studenti di primarie e secondarie diventano registi

Dai banchi di scuola al grande schermo, passando per la fantasia e la creatività. Torna Gira che ti rigira, il concorso cinematografico dedicato agli studenti sardi, promosso dai Centri Servizi Culturali della Società Umanitaria di Cagliari e Carbonia. La quarta edizione è rivolta alle classi delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, chiamate a inventare una storia da trasformare in cortometraggio.

Nessun limite alla fantasia: avventure, racconti quotidiani, sogni, storie d'amore o persino film dell'orrore. Gli elaborati, lunghi al massimo 3.600 battute, dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2027 all'indirizzo girachetirigira@umanitaria.it.

Una commissione selezionerà quattro soggetti, due per ciascuna sezione. Le classi vincitrici parteciperanno, da metà marzo, a laboratori guidati da professionisti del cinema, seguendo tutte le fasi della produzione, dalla sceneggiatura al montaggio. Uno dei corti sarà reso accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali. Le opere saranno proiettate a giugno al Cinema Odissea di Cagliari.

Nato durante il lockdown del 2020, il concorso ha già raccolto riconoscimenti nazionali grazie a cortometraggi come “Mia”, “Viaggio al Buio” e “Preferibilmente entro”.

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