Il cinema di periferia  sbarca oggi a Pirri con il Lucido Festival 

Giornata di chiusura oggi a Cagliari per il Lucido Festival Cinema di periferia DeAS ex machina. Dopo 3 giornate con anteprime, spazi per esordienti, incontri con registe, registi e maestranze del comparto, visioni e premiazioni, condotte da Tiziana Troja, Michela Sale Musio e Pj Gambioli

lo schermo si riaccende alle 18 al Teatro Lucido Accademia Vega, di via Enrico Toti 204 a Pirri, con “Rita incontra un’amica” di Monica Castiglioni, due amiche si incontrano per caso dopo dieci anni, con il desiderio di qualcosa che riempia i loro vuoti. A seguire “The feminist at the keyhole” di Cladinè Curreli, ovvero cosa accade quando le donne usano videocamera e microfono per portare il femminismo da entrambi i lati della serratura.

Si procede con “Cosa resta” di Francesca Scanu, una storia di cani come guardiani, come compagni, come alleati. A seguire il pluripremiato “Oplà” di Giulia Camba: Nina si sveglia inquieta, vaga per la casa e calpesta accidentalmente un ragno. Si continua con “Island for rent” di Elio Arthemalle e Tore Cubeddu: da 25 anni i sardi hanno accettato di espatriare per denaro e di mettere l’isola a disposizione di investitori senza scrupoli. In chiusura di ser ata, “It doesn’t exist” di Joe Piras una breve commedia sul Delirio da Sardegna che colpisce chi non riesce più a dimenticarla.

