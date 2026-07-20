Il cinema arriva con l’autobus 

L'estate di Carbonia si arricchisce di una nuova esperienza che rimanda all'amarcord del film Nuovo cinema Paradiso, la storia di un piccolo teatro di un paesino di provincia. E anche il Comune ha, infatti, deciso di raggiungere i suoi piccoli centri abitati, frazioni e borghi agropastorali, con il progetto del “Cinebus”.

Si tratta di una serie di otto proiezioni gratuite garantite da un autobus che verrà attrezzato con proiettore e sedie. Insomma: Ciak si gira, ma nei medaus. Il progetto si intitola “Cinema in valigia”, appuntamenti itineranti dal 30 luglio al 10 settembre. «La memoria dei nostri insediamenti rurali - spiega l'assessore alla Cultura Giorgia Meli - si accende di nuova luce grazie alla magia del grande schermo: i borghi si trasformano in arene cinematografiche sotto le stelle». Su il sipario il 30 luglio all'arena Mirastella di piazza Roma con “Quasi grazia di Peter Marcias. Poi, primo di agosto, la carovana si sposta a Is Gannaus nella piazza dell'ex circoscrizione con “L'amore e la gloria” di Maria Grazia Perria. Quindi il 6 agosto la magia del cinema su quattro ruote toccherà medau Desogus nella piazza dell'Amicizia “L'agnello” di Mario Piredda. Ed ancora, il 13 agosto a medau Brau con il film “L'arbitro” di Paolo Zucca. Il 20 agosto ci si ritrova a Serbariu in piazza Chiesa con “Emilio Lussu, il processo” di Gianluca Medas. Mercoledì 26 agosto il bus sarà a Medadeddu in piazza Santa Rita con “Anna” di Marco Amenta. Si prosegue il 3 settembre a Barbusi piazza Santa Maria delle Grazie con “Tutti i cani muoiono soli” di Paolo Pisano. Infine 10 settembre Flumentepido davanti alla chiesa di Sant'Antonio "Assandira" di Salvatore Mereu.

Ma l'estate di Carbonia trova alcune conferme: spicca ad esempio il 27 agosto ad esempio il concerto di Raf in piazza Roma. «E pure settembre - sottolinea l'assessore al Turismo Michele Stivaletta - offre un palinsesto di spessore che allungherà la stagione sino al 20 con, ad esempio, la rassegne Carbonia in Mostra dall'11 al 13 agosto e poi il 20 Porte aperte a punta Torretta per una manifestazione di enogastronomia».

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