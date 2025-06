Il cimitero resterà chiuso almeno sino a mercoledì 

Cancelli ancora chiusi al cimitero comunale di Sestu, ma qualcosa si muove e ieri si notavano gli operai al lavoro. «La Asl ha eseguito il sopralluogo e ha dato indicazioni. Prevediamo la riapertura per metà della prossima settimana», spiega Emanuele Meloni, assessore all’Igiene Urbana e Lavori Pubblici. Oggi il camposanto verrà aperto per un funerale, ma l’ingresso sarà strettamente consentito ad addetti ai lavori e familiari del defunto.

L’improvvisa chiusura mercoledì pomeriggio, per motivi sanitari, spiegava un annuncio sul sito del Comune. In seguito è emerso che si trattava di una fuoriuscita di liquidi da un loculo dopo una recente sepoltura. La causa è forse un difetto nella bara, e il caldo intenso.

Anche ieri non erano pochi i cittadini che si recavano al cimitero, per tornare poi sui loro passi, delusi. «Ho dato ordinanza di chiusura non appena mi è stato segnalato il problema, di concerto con la Asl», spiega la sindaca Paola Secci. La fuoriuscita di liquidi infatti provoca problemi igienici per chi lavora in cimitero o vi si reca, ed è anche una vista triste per amici e parenti del defunto. Saranno proprio loro a decidere se adire a vie legali per individuare cause e responsabili, e chiedere quindi un risarcimento.

