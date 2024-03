Il cimitero non si può ampliare 

Entro la fine del 2023 sarebbero dovuti cominciare i lavori per l'ampliamento del cimitero con la costruzione di un nuovo blocco o almeno questo era l'auspicio, a settembre, dell'assessora ai Lavori pubblici Alessandra Nurchi. Ma siamo a fine marzo e i lavori non sono ancora iniziati nonostante l'urgenza, visto che i posti disponibili sono veramente pochi. I fondi ci sono: 80 mila euro dalla Regione, 100 mila di fondi vincolati derivanti dal pagamento dei privati per i servizi cimiteriali e l'acquisto di loculi e circa 130 mila di risorse comunali non vincolate.

L’ostacolo

Sebbene l'opera, che fornirà circa 140 nuovi loculi, fosse già appaltata, non si poteva cantierare: mancava una certificazione della Asl che è arrivata solo venerdì scorso. «Si tratta di un nullaosta vincolato - spiega Nurchi - in quanto su quel terreno c'è un vincolo cimiteriale e dunque non è edificabile. Ma da diverso tempo sorge una piccola attività artigianale e accanto un'abitazione. Purtroppo lì non possono stare perché la legge dice che nessuno può abitare a meno di 50 metri dai cimiteri. Parliamo di una situazione delicata che si protrae da molti anni, di cui abbiamo preso atto una volta portato avanti il procedimento amministrativo per l'ampliamento del cimitero».

In Aula

La minoranza in Consiglio però incalza. «La situazione è critica - afferma l'ex sindaco Tonio Ena - i posti rimasti sono pochissimi. Capisco che un buon amministratore non può agire con cinismo e deve tener conto delle esigenze di tutti ma bisogna trovare al più presto una soluzione per quelle persone. E comunque il nuovo blocco risolverà ma fino a un certo punto. È il caso di pensare alla costruzione di un altro cimitero, per non trovarsi di nuovo in questa situazione tra qualche anno». «Era un progetto pronto dalla scorsa consiliatura - aggiunge Silvio Ruggeri - la maggioranza lo ha portato in Consiglio solo a settembre, nonostante fosse risaputo che i loculi stavano terminando. Quindi, al netto del problema legato alla presenza di quella abitazione, ci sono responsabilità sulla gestione degli uffici e dell'iter amministrativo per questi ritardi».

La famiglia

Ci sono stati alcuni contatti tra l'amministrazione e le persone che vivono nella casa ma si sono conclusi senza raggiungere una soluzione che però va trovata: completata l'opera, quelle costruzioni risulteranno adiacenti al nuovo muro del cimitero. Le persone che vivono in quella casa, una famiglia con due minori, affermano che una parte della struttura, il capannone, è sanata da almeno 30 anni: «Abbiamo fatto tanti sacrifici - dice la nonna dei due bambini - per costruire questa casa e paghiamo regolarmente le imposte. Noi non vogliamo andare via».

