«Il cimitero è in abbandono» 

Senso di oblio, impotenza e sconforto. Sono i sentimenti che racconta chi, in questi giorni si sta recando nel principale camposanto comunale per ricordare i propri cari. Tutti si imbattono, sia nella parte storica sorta nel 1938 sia in quella nuova, in problemi irrisolti da decenni nonostante gli annunci di “prossime” opere di sistemazione in realtà mai eseguite

Lavori attesi

Nella parte storica, la massicciata del viale che conduce alla chiesa continua a sembrare smantellata da scosse sismiche. Il muro perimetrale di sinistra (e in parte pure quello di destra) è collassato in più punti (ma non compromesso del tutto) ed è avvolto dal mistero il fantomatico nullaosta alla Sovrintendenza che il Comune avrebbe richiesto chissà quando per realizzare i lavorio. Fatiscente anche il settore dietro la chiesa, con i loculi riposti su otto piani: «Una scalata da incubo –afferma Carlo Matteu, 75 anni, mentre posiziona una delle nuove scale - i ferri sono a vista, si staccano spesso calcinacci, parte del soffitto è puntellata e poi ammettiamolo: arrampicarsi fino alla quarta fila è impresa da giovani, non da anziani». Accanto al cancello lato sud c’è un cumulo di massi che funge da scaletta per chi volesse entrare illegalmente dal muro di cinta: «All’esterno – accusa Daniele Serrau, un cui parente è sepolto in un loculo del muro perimetrale – proliferano discariche abusive su cui non si è quasi mai soffermata nessuna campagna di pulizia: è anche questo segnale di rispetto per il cimitero».

L’area nuova

L’innegabile presenza dei vialetti puliti (la parte vecchia del camposanto è sotto gestione Somica) contrasta invece con l’immagine raffazzonata della parte nuova, che per metà è più simile a una giungla. Con la beffa principe: una ventina di anni fa vennero costruiti i nuovi edifici (camera mortuaria, uffici, una discenderia) ma non sono mai entrati in funzione. Ed è quasi sempre chiuso, salvo casi eccezionali, l’enorme cancello in ferro. «Uno spreco inaudito di denaro pubblico – afferma Roberta Dessì, mentre pone un fiore sulla tomba del consorte – con quei soldi si sarebbe rimesso a posto il vecchio cimitero e costruiti centinaia di nuovi loculi, invece mio marito, come successo a tanti, è dovuto rimanere un anno in un loculo che apparteneva a un’altra famiglia». Su una rete metallica da cantiere, forse abbattuta dal vento, sono da giorni sparpagliati (così pure ieri), i resti di corone di fiori, buste e bottiglie di plastica e carta: scena che stride con il decoro che ancor di più imporrebbe la settimana di commemorazione dei defunti.

