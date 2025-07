Il cimitero dimenticato finisce in Aula 

Le criticità nella gestione del cimitero comunale di Alghero ritornano a galla, come evidenziato nell’ultima seduta della Commissione consiliare competente presieduta da Christian Mulas, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Marinaro. L’incidente che nell’aprile scorso aveva coinvolto una donna di 74 anni, rimasta ferita dopo essere caduta all’interno di una tomba, aveva fatto emergere la necessità di interventi urgenti di manutenzione del camposanto. «La società affidataria del servizio non sta rispettando le migliorie assicurate in fase di gara», sottolinea Mulas. Il contratto in vigore dal primo gennaio 2025 per una durata di due anni, rinnovabile per altri due, prevede infatti una serie di interventi migliorativi. «Ad oggi solo cinque delle venti migliorie risultano effettivamente effettuate – dice Mulas - e tra le inadempienze vi è l’allestimento dei cantieri per esumazioni ed estumulazioni con assistenza ai familiari, la sbarra elettrica per regolamentare gli accessi, l’area di stoccaggio dei rifiuti e tanto altro». Tra le opere da portare a compimento anche le fontanine e le scale a castello, la segnaletica e l’impermeabilizzazione, compresa la segnaletica e le manutenzioni. «L’amministrazione ha già inviato più richiami alla società appaltatrice», osserva Mulas, che ha chiesto al dirigente competente di intensificare i controlli. (m. p.)

