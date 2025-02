Il cimitero delle macchine date alle fiamme 

Chi abita a Mulinu Becciu ha perso il conto. Tante, troppe auto, date alle fiamme in via Businco, strada senza uscita diventata un vero e proprio cimitero di vetture. Molto spesso si tratta di veicoli rubati, usati per chissà quali finalità, e poi abbandonati appunto in via Businco e incendiati. L’anno scorso sono state più di dieci le auto distrutte con il fuoco. E anche in questi primi mesi del 2025 gli episodi sono stati due. L’ultimo a metà di questa settimana, sempre di notte. E nella via resta ora lo scheletro di quella che era un’auto.

Un fenomeno preoccupante. Per chi vive da queste parti un’emergenza che sembra non interessare nessuno visto che non è stato fatto niente. Anzi. «Prima», racconta un abitante, «proprio in via Businco c’era una telecamera del Comune. Da metà dell’anno scorso è sparita. E gli incendi hanno avuto un netto incremento». Sembra davvero che la strada venga usata per liberarsi di auto rubate e utilizzate probabilmente per attività illecite. E in un’occasione vandali e piromani se la sono presa anche con i bidoni della spazzatura di un condominio: sono ancora in strada, distrutti e ovviamente inutilizzabili. (m. v.)

