Il cimitero delle carcasse d’auto 

Per settimane sono state usate come sistemazione per trascorrere la notte da alcuni senzatetto. I clochard sono stati mandati via dopo l’intervento dei carabinieri, ma le carcasse d’auto nel parcheggio tra via Puglia e viale Monastir accanto al muro di cinta del cimitero di San Michele, sono rimaste lì: una piccola bomba ecologica, per la presenza di rifiuti di ogni tipo, compresi oli esausti e resti di carrozzeria. E non mancano i tossicodipendenti che utilizzano gli abitacoli come luogo sicuro dove iniettarsi la loro dose. «Uno schifo», è il commento di chi ha un’attività commerciale nella zona e di chi passa da queste parti. «Ci stiamo occupando della situazione e sono in corso tutti gli accertamenti per risalire ai proprietari dei veicoli», spiega Guido Calzia, comandante della Polizia Locale.

Le denunce

Nel piazzale, a metà mattina, le carcasse abbandonate sono dieci. Vecchie auto, un furgoncino e uno scooter. Alcune hanno anche la targa. Altre sono state smontate e al posto delle ruote sono stati piazzati dei blocchetti di cemento. All’interno c’è di tutto: spazzatura, parti di carrozzeria e pezzi meccanici. Ma anche all'esterno i rifiuti non mancano. Bustoni abbandonati, elettrodomestici rotti, resti di lavori edili. C’è anche una vecchia sedia, forse usata dai tossici che si presentano soprattutto la sera. «Abbiamo segnalato più volte la situazione. Ogni tanto vengono svolti degli interventi di pulizia. Ma le carcasse d’auto sono sempre qui. E aumentano con il passare dei giorni», raccontano i titolari delle ditte della zona. Il parcheggio, la notte, non ha illuminazione pubblica. E non ci sono telecamere.

I costi

La settimana scorsa, gli agenti della sezione ambientale della Municipale hanno fatto un sopralluogo nel parcheggio e avviato gli accertamenti. Dalle targhe dei veicoli si risalirà ai proprietari che verranno intimati a rimuovere le carcasse. Altrimenti verrà avviato l’iter, con la Prefettura, per la confisca e i costi verranno addebitati sempre ai proprietari dei mezzi. (m. v.)