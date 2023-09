Il cimitero delle auto abbandonate a due passi dal mare 

Relitti arrugginiti, carcasse e scheletri d’auto, furgoni bruciati e rifiuti di ogni tipo. Una vera e propria discarica a cielo aperto, che sembra ormai aver preso residenza nello sterrato del vecchio borgo dei pescatori a Sant’Elia, dopo il Lazzaretto. Vetture abbandonate senza ruote, vetri dei finestrini e, ovviamente, prive di regolare assicurazione. Alcune hanno ancora la targa. Una triste cartolina che sorge proprio accanto alla strada d'accesso alla Torre del Prezzemolo, poco oltre il nuovo campo di calcio del quartiere.

Una zona di estrema bellezza paesaggista e valenza ambientale che si affaccia nella storica spiaggia di Sant’Elia. Sopra, la collina di San Bartolomeo con il fortino di Sant’Ignazio, un luogo di attrazione che regala panorami mozzafiato. A poca distanza il noto faro di Calamosca. Il cimitero d’auto, dunque, stona in un contesto così prezioso, portando all’attenzione il degrado, il vandalismo e l’inciviltà della gente. Uno spazio abbandonato e lasciato morire, pieno d’immondizia e rifiuti indifferenziati di ogni tipo. E con un elevato rischio incendio per la presenza di sterpaglie.

Dal Comune giungono rassicurazioni sulla critica questione. Il comandante della Polizia Locale, Giambattista Marotto, spiega: «Abbiamo iniziato gli interventi di rimozione delle auto abbandonate in altre zone della città. Arriveremo anche a Sant’Elia. Non abbiamo ancora definito nel dettaglio il programma: è una procedura codificata ma non velocissima poiché ha dei passaggi burocratici e costi elevati». Sulle tempistiche di pulizia dell’area il comandante aggiunge: «Stiamo procedendo, entro la fine dell’anno dovremmo riuscire a ripulire totalmente la zona. Sono procedure onerose, abbiamo bisogno di un budget sufficiente che in questo momento non è esaurito ma non sappiamo se queste risorse saranno sufficienti. Quindi nel caso dovessero finire, le chiederemo all’amministrazione». Resta così, per ora, l’immagine di una zona che potrebbe essere adibita ad area parcheggi o a parco pubblici e invece è tristemente una discarica.

