Il cimitero dei cantieri insicuri 

Interventi di emergenza (anche notturni, con i Vigili del fuoco) per mettere in sicurezza gli edifici (cantieri chiusi da tempo o strutture pignorate e inutilizzate), diffide della polizia locale e sequestri dei carabinieri del Noe. A Olbia, ma anche nel resto della Gallura il problema esiste, è diventato un problema serio quello degli immobili inutilizzati o peggio abbandonati. E ora, ad aggravare la situazione, c’è anche il tema dei cantieri con Bonus 110 bloccati da mesi per i noti problemi di monetizzazione dei crediti. Un disastro, a Olbia sono numerosi gli interventi congelati, anche per cantieri aperti in condomini. Si parla di immobili in condizione di completa inagibilità, in alcuni casi con i ponteggi sulle facciate dove, da mesi, non c’è traccia di attività. Ed è un dramma soprattutto per i proprietari che non vedono via d’uscita. Va detto che la sicurezza dei cantieri ricade anche sulla proprietà, che, in molti casi, non ha più rapporti con le imprese alle quali originariamente erano stati affidati i lavori.

Denunce e diffide

Il personale della polizia locale di Olbia, coordinato dal comandante Giovanni Mannoni, sta effettuando controlli sugli edifici e sui cantieri. Sono partite denunce e diffide ai proprietari che, però, in alcuni casi, sono essi stessi vittime, E non mancano le denunce dei residenti nelle zone vicine a cantieri e immobili abbandonati. Il problema è che non sempre si può individuare il responsabile della sicurezza, ammesso che esista ancora. Ci sono società che sono nate per utilizzare il Superbonus 110 a Olbia e ora si sono letteralmente liquefatte. Inutile cercare i referenti e i cantieri restano aperti senza alcuna certezza sulla stessa possibilità di ultimare i lavori. L’avvocato Antonello Desini a Olbia sta seguendo diversi casi, spiega: «Abbiamo diverse situazioni che sono oggetto di denunce alla Procura della Repubblica di Tempio o di cause civili. Ci sono i cantieri lasciati aperti e non in sicurezza, con i proprietari degli immobili che pagano il conto per i problemi delle imprese ormai non più nelle condizioni di completare gli interventi. Poi ci sono società nate per garantire un supporto tecnico a chi ha optato per il Superbonus e ora sono sparite nel nulla, ovviamente dopo avere incassato il denaro per le consulenze. Per i proprietari è una situazione veramente difficile che stiamo segnalando all’autorità giudiziaria».

Falliti e pignorati

L’elenco degli immobili in disuso a Olbia dopo fallimenti o pignoramenti è molto lungo. Uno dei casi più noti è quello dell’Hotel Rio Bados, l’enorme albergo mai ultimato a Pittulongu. Si tratta di una struttura di 15mila metri quadri, 200 stanze, che è di nuovo fonte di problemi ambientali e di sicurezza pubblica. Nonostante sia stato recintato diverse volte, continua ad essere utilizzato anche come discarica.

