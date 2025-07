Il cimitero comunale riapre i cancelli: problemi risolti dopo una settimana di chiusura 

Cancelli riaperti al cimitero di Sestu, dopo una settimana di chiusura. Mercoledì scorso la fuoriuscita improvvisa di liquidi da un loculo. La zona è stata transennata, il cimitero chiuso per ragioni d’igiene. L’ingresso era comunque consentito per i funerali. Nel frattempo, c’erano i lavori: «È stata effettuata dagli operai comunali l'estumulazione della bara interessata, la chiusura della stessa in doppia cassa da parte dell'agenzia funebre, il trasporto del feretro in altro loculo e quindi la bonifica del loculo interessato dalla perdita con le parti circostanti, il tutto sotto la supervisione dei Tecnici della Prevenzione del Servizio di igiene e Sanità Pubblica», spiega la Asl. Un evento raro, ma può accadere, per difetti della bara o altre ragioni. Ora tutto è tornato alla normalità.

