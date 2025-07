Il cielo e le stelle sopra il nuraghe 

Dopo il successo riscosso in precedenza, al complesso nuragico di Noddule tornano gli eventi di astronomia. L’appuntamento è per questa domenica, sarà una serata tra archeologia, tradizioni e osservazione del cielo con l'ausilio di un potente puntatore laser.

«L'astronomia è considerata la più antica delle scienze, intimamente legata alla storia e all'evoluzione umana - dicono da Nooraghe srls che propongono l'evento insieme all'astronoma Claudia Porcu - Per tutte le civiltà antiche il moto dei corpi celesti ha fornito un modo per orientarsi, per scandire il tempo e per questo è stato ritenuto responsabile delle sorti umane».

La conferenza astronomica sulla storia delle costellazioni si articolerà anche tra i miti, le tradizioni e le credenze popolari anche del mondo agropastorale sardo. È prevista una cena e una visita guidata notturna al complesso nuragico di Noddule con osservazione guidata del cielo. In caso di maltempo l'evento verrà rinviato. Per maggiori informazioni e adesioni contattare il numero +39 3209478405 o scrivere all'email info@nooraghe.com.

