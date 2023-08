Il cielo d’Ogliastra è l’ideale per ammirare le stelle cadenti 

In Ogliastra fioccano stelle cadenti. E un recente studio dice che quello d’Ogliastra è l’ideale, nell’Isola, per osservare astri e pianeti. E perché non approfittare della tappa nell’osservatorio astronomico di Monte Armidda del festival di Rocce Rosse & Blues per vivere un’esperienza dove la natura si intreccia con la musica?

L’appuntamento è per oggi, alle 21.30, con Candlelight Concert per un’esperienza unica, con le musiche del quartetto composto da Moreno Pisano (voce narrante), Angelica Perra (flauto e voce), Gianluca Pischedda (violoncello) e Massimo Satta (chitarra). La luce di migliaia di candele e un'atmosfera magica.

