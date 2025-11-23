Il cielo di Milano è rossonero 

Inter 0

Milan 1

Inter (3-5-2) : Sommer 5,5; Akanji 6, Acerbi 6,5 (85’ Diouf sv), Bastoni 6; Carlos Augusto 5,5, Barella 6 (85’ Pio Esposito sv), Calhanoglu 4,5 (77’ Zielinski sv), Sucic 6, Dimarco 6; Thuram 6,5, Lautaro 6 (65’ Bonny 5,5). In panchina: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Luis Henrique, Frattesi, Bisseck, Cocchi, Alexiou. Allenatore Chivu 5.5.

Milan (3-5-2) : Maignan 8; Tomori 6, Gabbia 6,5, Pavlovic 6; Saelemaekers 6,5, Fofana 6,5 (78’ Ricci sv), Modric 6, Rabiot 6,5, Bartesaghi 6,5; Pulisic 7 (78’ Nkunku sv), Leao 5,5 (86’ Loftus-Cheek sv). In panchina: Terracciano, Pittarella, Estupinian, De Winter, Odogu, Jashari. Allenatore Allegri 6.5.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Rete : nel st 9’ Pulisic.

Note : ammoniti Leao e Pavlovic, Calhanoglu. Angoli: 9 a 1 per l’Inter. Recupero: 3’ e 5’.

Milano. Il cielo sopra Milano si tinge nuovamente di rossonero: il derby è del Milan, l’Inter si lecca le ferite dell’ennesima occasione persa. Basta un lampo di Pulisic nella ripresa ai rossoneri per avere la meglio dei nerazzurri, che colpiscono due pali e sprecano la palla del pareggio con Calhanoglu che sbaglia un altro rigore pesante facendosi ipnotizzare da Maignan. La squadra di Allegri si porta così a -2 dalla Roma capolista solitaria, mentre gli uomini di Chivu si devono interrogare per il terzo scontro diretto perso su quattro, di cui due disputati in casa. Tra l’altro, la striscia senza successi nel derby si allunga a sei e bisogna tornare al periodo tra il 2002 e il 2005 per trovare una altrettanto lunga.

La partita

In un San Siro gremito (con incasso da 8,6 milioni di euro, record per la Serie A) nonostante il grande freddo, l’Inter parte in avanti, un colpo di testa di Thuram dopo tre minuti scalda subito i guanti di Maignan. La pressione interista però porta a poco o nulla. L’Inter cerca di sbloccarla con una delle sue armi migliori, i calci piazzati, e Acerbi va vicino al vantaggio con un colpo di testa su corner che sbatte in pieno sul palo. I nerazzurri provano poi ad affidarsi a Lautaro, ma su un suo destro al volo servito da Thuram è super la risposta di Maignan che si salva anche con l’aiuto del palo, il secondo per l’Inter.

Rigore parato

Nella ripresa il copione non cambia, con i nerazzurri che provano subito a impegnare Maignan con un destro di Thuram. Ma alla prima occasione è il Milan che sblocca il risultato: Saelemaekers si invola, destro respinto corto da Sommer e Pulisic da due passi porta avanti i rossoneri. L’Inter prova a reagire, un’azione tambureggiante porta Bastoni a calciare alto da buona posizione. La partita si stappa e sale il ritmo, perché i nerazzurri alzano il baricentro e il Milan a ogni palla recuperata ha una potenziale ripartenza pericolosa. Chivu prova a dare una scossa ulteriore ai suoi, togliendo addirittura Lautaro Martinez per inserire Bonny. Ma è ancora la squadra di Allegri a farsi vedere dalle parti di Sommer, con un destro di Fofana su cui lo svizzero stavolta non sbaglia. La partita potrebbe cambiare poco dopo, quando un pestone di Pavlovic su Thuram porta Sozza, dopo revisione al Var, a concedere un calcio di rigore all’Inter: dal dischetto va l’ex Calhanoglu, che si fa ipnotizzare da Maignan. I nerazzurri continuano a spingere, Akanji da due passi su corner non trova la deviazione. La palla giusta capita a Bonny, ma il francese calcia malissimo. Il derby è ancora del Milan che sogna sempre più in grande.

