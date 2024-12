Il ciclone Teulada si abbatte sul girone A 

Nel girone A di Terza categoria la nona giornata ha registrato il tracollo dell’ex capolista Barbusi, travolta (8-0) e scavalcata in prima posizione dal Teulada a segno con Melis, Cinus, Bonacalza, Etzi, Pinna (doppietta), Floris e Brontu. La squadra di Ivan Troga condivide il primato col Villaperuccio che con risultato tennistico (6-0) ha affondato il Villacidro Soccer. «Dopo tre anni di stop, causa strascichi della pandemia», esordisce Gianni Mocci, presidente del Teulada, ex bomber di Iglesias (Eccellenza), Carbonia e dello stesso Teulada in Promozione, «l’estate scorsa abbiamo ricreato la squadra grazie soprattutto al tecnico Troga e a tutti i ragazzi del posto che hanno voluto indossare la maglia gialloblù. Giocatori tutti di Teulalda a eccezione dell’argentino Bonacalaza, arrivato in paese per motivi di lavoro e subito ambientatosi. Il nostro è un gruppo di amici che hanno sposato il nostro progetto. Ne fanno parte anche calciatori di categorie superiori come Pinna e Melis, con un passato al Santadi, che hanno fatto una scelta di cuore, e diversi giovani promettenti come i fratelli Brontu. L’obiettivo? C’è grande entusiasmo e questo fa piacere. Cercheremo di far bene, consapevoli che ci sono avversari ben attrezzati come Villaperucciu, Uta, Carloforte e lo stesso Barbusi».

Corsa al vertice

Nel girone B in testa c’è la coppia Mulilu Becciu e Soleminis. I cagliaritani non hanno disputato l’incontro col Real Parteolla, mentre gli uomini di Paolo Nonnis hanno vinto (3-1) con la Polisportiva San Giorgio. Un gradino sotto seguono il Calcio Kalagonis (ha riposato) e il Villasalto, che ha battuto il Muravera. Nel gruppo C viaggia spedito l’Oratorio Terralba, che ha avuto la meglio (1-0) nel testa-coda col Colonia Julia. Perde terreno il Barbagia Sport, battuto (2-1) dalla Narboliese e raggiunto al secondo posto dal Siamanna.

I gruppi

Nel girone E inarrestabile la corsa del Monte Muros, che a Sassari affossa (0-7) la Gymnasium. La Morese si è aggiudicata (1-2) lo scontro per la seconda piazza col Nughedu. Cade in casa l’Ebadottu Carlo Fresu, trafitto (0-3) dalla Nulese. Ne approfitta il Turalva, che col successo (3-1) con La Tulese balza nel terzo gradino. Nel girone F la regina del torneo Viddalbese rispetta il pronostico vincendo (0-7) col Monserrato. Si tratta della decima vittoria su altrettante gare. La Turristana conquista l’intera posta nella trasferta col Marzo Lepri Torres e sale in seconda posizione, complice il pareggio del Deportivo Baddelonga contro il Santa Lucia Sennori. Nel gruppo G ancora un punto divide Aletico Tomi’s Oschiri e Loiri, vittoriose con lo stesso risultato (1-3) rispettivamente contro Aggius e Rudalza.

