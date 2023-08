Il ciclone Poppea rovina la coda di agosto 

Fine delle vacanze per milioni di italiani e turisti che sulle strade del ritorno a casa trovano il traffico da bollino rosso e, al Nord, il maltempo: sole, caldo e afa iniziano ad abbandonare dopo dieci giorni il Belpaese, per fare spazio a una nuova tempesta e a un calo delle temperature fino a 15-20 gradi. Dal Piemonte alla Lombardia, infatti, è già arrivato il ciclone Poppea di fine agosto che investirà fino a martedì tutta l’Italia. I primi incolonnamenti da ritorno in città si sono verificati sull’A1.

Un controesodo accompagnato anche dall’arrivo dei temporali che stanno interessando già diverse zone del Paese e domani sono attesi anche in Sardegna. La protezione civile mette, infatti, in allerta diverse regioni che tra bollini gialli e arancioni si preparano ad affrontare il ciclone. Proprio nelle prossime ore è previsto un graduale peggioramento su tutto il Paese, con temporali che arriveranno fino alle pianure dai settori alpini del Nordovest, come abbondantemente annunciato da giorni dalle previsioni meteo. Il ciclone attraverserà l’Italia per rimanere fino al 30 del mese. Anche se ha iniziato già a interessare alcune regioni, come il Piemonte e la Lombardia. Qui c'è stato anche un ferito, mentre nel resto d'Italia il termometro continua a superare i 35 gradi con punte vicino ai 40. Un uomo di 68 anni a Milano è stato, infatti, colpito da una tegola che si è staccata per il forte vento. Anche nella provincia meneghina si sono scoperchiati i tetti di più edifici. Nel Pavese, poi, è volato via quello di una scuola media, oltre all'insegna di un supermercato e ad alcune impalcature. Le forti piogge e raffiche di vento che si sono abbattute in Lombardia hanno causato la caduta anche di diversi alberi e danni alla circolazione ferroviaria, con alcune linee interrotte. A Milano i rami caduti sui cavi della rete elettrica hanno comportato la deviazione di diverse linee del tram.

