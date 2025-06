Il ciclone Patty Pravo a Cagliari 

«Ho provato tutto». L’affermazione è iperbolica, ma se a dirlo è “la ragazza del Piper”, possiamo crederle. Patty Pravo, la leggenda, reduce dall’esperienza su Rai Uno a “Ora o mai più” in coppia col cantautore cagliaritano Pago, sbarca in Sardegna, per l’unica data nell’Isola del “Ho provato tutto tour”, domani, all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari. La serata, al via alle 19, già tutta esaurita e parte della manifestazione “Incontro tra due generazioni”, ideata e organizzata dal direttore artistico Lucio Tunis, con la collaborazione di Rita Onano, sarà presentata da Alessandra Grosso insieme a Ennio Nieddu e verrà aperta in musica da Giusy Pischedda, Gabriella Cambarau, accompagnata al pianoforte da Tomaso Deiana, Valeria Mereu, Antonio Lai, Francesco Scano e Daniela Atza. Poi, la magia di Patty Pravo e dei suoi più grandi successi, da “Pensiero Stupendo”, al nuovissimo singolo “Ratatan”, uscito il 6 giugno e ispirato alla libertà femminile, da sempre rappresentata da Patty.

La storia

È il seguito ideale di “Ho provato tutto”. Infatti, firmata da Francesco Bianconi dei Baustelle e prodotta sempre da Taketo Gohara, la canzone, uscita il 21 marzo, dopo 6 anni di silenzio discografico, è una fotografia nitida ed esplicita delle esperienze più intense vissute dall’artista. Una vicenda di certo eccezionale quella di Nicoletta Strambelli (il suo vero nome), classe ’48, da Venezia. Cresciuta dai nonni in un ambiente intellettualmente molto stimolante, tra la danza, lo studio della musica al Conservatorio Benedetto Marcello e incontri elettrici, come quelli con il poeta Ezra Pound o il cardinale Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, Patty darà del tu ad artisti del calibro di Jimi Hendrix - famoso il loro giro in auto per le strade di Roma, «su una 500, pieni di fumo» - e a personalità come lo Scià di Persia e Silvio Berlusconi, per cui, nel 2007, ha suonato un concerto nella sua casa in Sardegna: «Una bellissima serata. Tra l’altro faceva dei gelati buonissimi», ha raccontato a “Vanity Fair”.

Do you speak english?

Sedotta dal richiamo della swinging London, Nicoletta lascia casa a soli 17 anni. Un viaggio formativo, nel cuore pulsante della musica e del costume, ma sarà solo tra le mitiche mura del Piper, che la sua storia prenderà veramente il volo. È lì che, notata mentre balla da Alberigo Crocetta, agente e proprietario del locale, che le chiede di cantare una canzone, diventa Patty Pravo ed è lì che, tra una serata coi Pink Floyd e una con gli Stones, conosce Luigi Tenco, Renzo Arbore, Gianni Boncompagni. È proprio lui a firmare il testo del suo primo successo, “Ragazzo Triste”. È la fine degli anni ’60 e il panorama musicale è fervente, anche in Italia. Dal Piper passano tutti quelli che contano, ma con il suo stile unico e la sua personalità eccentrica e dirompente Patty brilla.

I grandi successi

Così, nascono alcune delle sue canzoni più belle, pietre miliari della musica italiana, come “La bambola”, “Pazza Idea”, “Pensiero Stupendo”, “Il Paradiso” e , poi, più avanti, brani bellissimi come “Il cielo immenso” e l’indimenticabile “…e dimmi che non vuoi morire”, firmata da Vasco, tra gli altri, e portata a Sanremo nel ’97. Una vita di successi e grandi amori quella di Patty Pravo, convolata a nozze 5 volte, con Gordon Faggetter, Franco Baldieri, Riccardo Fogli, Paul Martinez e Jack Johnson, ma nel corso della quale ha conosciuto anche lo spettro della depressione. La rinascita? Un viaggio in Africa da volontaria insieme a Gino Strada. E, poi, la musica, quella che la porterà, domani, al Conservatorio di Cagliari.

