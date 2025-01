Il ciclone investe il Sud Sardegna, il Flumendosa preoccupa il Sarrabus 

Gli abitanti di due case della zona di Foxi fatti evacuare in via precauzionale, la zona archeologia di Nora investita dalle onde: il maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la cosa sud-occidentale dell’Isola ha creato non pochi problemi anche a Pula . Allagamenti a parte, l’unica situazione di pericolo si è verificata nella zona di Foxi, dove alcune persone sono state fatte allontanare per questioni di sicurezza: l’emergenza è rientrata dopo poche ore e ognuno è potuto tornare alla propria casa.

A Nora la mareggiata si è abbattuta sulla zona degli scavi archeologici che già in altre occasioni erano state danneggiate dal maltempo. A Capoterra , strade del litorale invase dall’acqua, con pietre e sabbia trascinate sull’asfalto dall’azione del mare: tempestivi gli interventi degli operai del Comune che hanno ripulito le zone più colpite.

Sarrabus

Il Flumendosa ha sommerso il guado rialzato tra Muravera e Villaputzu , già chiuso per precauzione dalla sera di giovedì. Ieri mattina il livello dell’acqua nel giro di un paio d’ore ha raggiunto e superato il guado, alto poco più di due metri. Oltre alle piogge ha contribuito all’ingrossamento del fiume il rilascio di 50 metri cubi d’acqua dalla diga di Flumineddu. Circa 300, alla fine, i metri cubi d’acqua al secondo che scorrevano sull’alveo del Flumendosa. «Ce lo aspettavamo - ha detto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – il guado è stato progettato per resistere in modalità sommergibile. L’evento per ora non desta preoccupazione. Quando si ritirerà il fiume potremo intervenire per ripristinare la pista anche se per il futuro non possiamo continuare così. Il guado ci aiuta e ci aiuterà ma serve subito il ponte».

I sarrabesi da un paio di giorni (e, si pensa, per qualche settimana) per raggiungere Villaputzu saranno costretti a fare il giro da Quirra, 35 chilometri tra andata e ritorno anziché 4. Non solo: dal 13 gennaio è chiusa la galleria sulla 125 Var e il tragitto da e per Cagliari passa da un’ora a un’ora e 40 minuti. Proprio per questo occorre fare diverse riflessioni e porre rimedio ad una situazione gravissima. Il 4 febbraio è in programma un vertice in Regione per definire la data di fine lavori sul ponte in ferro che, purtroppo, non sarà quella del 3 giugno.

Sulla situazione complicata è intervenuto anche il consigliere di minoranza Stefano Pili: «Non è il momento delle polemiche, dobbiamo stringerci attorno alla popolazione e ringraziare tutti quelli che si stanno adoperando per limitare i disagi. Le considerazioni per capire se i soldi per il guado siano stati spesi in maniera corretta o no le faremo più in là. Il fiume potrebbe ingrossarsi ancora di più. Ma il fiume è il fiume, s’abba tenet memoria ».

Campidano

I sindaci di Decimomannu e Uta , Monica Cadeddu e Giacomo Porcu, hanno emesso un’ordinanza di chiusura del guado Bau Arena che collega i due comuni per precauzione, non c’è stata alcuna esondazione». I fiumi Mannu e Cixerri, anche nella limitrofa Assemini, sono saliti di livello. Tuttavia le acque sono rimaste all’interno dei loro argini di scorrimento. Nella Trexenta diversi paesi sono rimasti per l’intera giornata senza energia elettrica a causa di un guasto alle reti Enel causato dal maltempo. Danni anche nelle campagne di Burcei , paese che si è svegliato ieri mattina imbiancato da una fitta grandinata. (i. m. – g. a. – sa. sa. – sev. sir.)

