«Il ciclone ha distrutto il lavoro di una vita» 

Due aziende di allevatori sardi sono isolate nella Romagna devastata dall’alluvione. Nella frazione di Ciola Araldi (comune di Roncofreddo, nel Cesenate), gli ovili di Franco Rana, 56 enne di Orgosolo e suo cognato Uccio Mazzone 78 enne di Buddusò, da cinque giorni sono completamente isolati. A una frana che ha distrutto l'unica strada di collegamento, si sono unite l’interruzione dell’energia elettrica, telefonica e le materie prime che iniziano a scarseggiare.

«Non eravamo pronti ad un danno di questa portata – spiega Teresa Rana, figlia di Franco – tutto o quasi è privato della sua funzionalità. Produciamo formaggi sardi e del posto che commercializziamo nei punti vendita zonali, ora non possiamo farlo. Il latte che mungiamo siamo costretti a buttarlo perché non trasformabile»,

La situazione è drammatica: «Da giorni chiediamo al comune di aprici un varco. Finora nulla è stato fatto. Raggiungiamo le stalle a piedi con le gambe che affondano nel fango. Vediamo i sacrifici di una vita buttati via».

Non può che capirla Rosalia Corrias, nuora di Uccio: «Nelle scorse ore un elicottero dell’Aeronautica ha evacuato i miei suoceri perché anziani e fragili. Sono sfollati in un grande centro insieme a mia cognata. Io, mio marito e i nostri tre figli ci siamo rifiutati di lasciare casa. Come possiamo abbandonare il bestiame? Morirebbe all’istante». E ancora: «Chiediamo l’aiuto delle istituzioni con vie d’accesso ai comuni vicini e la salvaguardia dei nostri animali».