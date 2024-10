Il ciclone di Monte Arcosu, il disperso non si trova 

Inviato

Il buio si posa presto su Monte Arcosu. Quando il vortice di “Drago”, l’elicottero dei Vigili del Fuoco, gli angeli del soccorso perenne, ha cessato di roteare sopra l’Oasi del Cervo le nubi che incombono sul proscenio del disastro sono ancora nere e pesanti. Come quelle della sera precedente. Notte e nubi che si fondono in un tutt’uno, senza che da quella montagna abbia ancora rivisto la luce Davide Manca, il giovane skipper cagliaritano, amante del fuoristrada, l’unico degli otto dispersi di una giornata drammatica che non è stato ancora ritrovato.

L’allerta sbagliata

L’allerta sui report della protezione civile regionale aveva segnato, quasi ovunque, una modesta criticità ordinaria. La realtà, però, è stata ben altra. Una furia indomita del cielo, preannunciata da un tonante turbinio elettrico che ha illuminato a giorno mezza Sardegna, non ha lasciato scampo. Una bomba d’acqua senza confini che ha raso al suolo strade, ponti, divelto aziende agricole e artigianali, sparso ovunque greggi e disseminato danni ingenti. Sin dalle prime luci del giorno, quando il riflettore solare si affaccia sul proscenio del disastro, si capisce che la giornata dei soccorsi sarà lunga e pesante.

Il dispaccio dei dispersi

La macchina dei soccorsi, colta alla sprovvista dall’imponenza dell’alluvione, non si lascia pregare: sin dalle tre del mattino è chiaro a tutti quel che stava riversando dal cielo. A guidare il vortice delle priorità sul campo ci sono da subito i Vigili del Fuoco, con loro le Forze dell’Ordine, Protezione Civile e volontari. Il sorvolo dei droni “impressiona” sulla pellicola digitale una distesa d’acqua che non ha risparmiato niente, dai carciofeti, ancora fermi al primo taglio, sino ai pascoli trasformati in sabbie mobili. Dalle prime ore del nuovo giorno, segnato dall’anticipo dell’ora legale, però, il codice rosso è tutto rivolto all’Oasi del Cervo, nel cuore di Monte Arcosu. I dispacci-radio sono telegrafici: otto dispersi nel cuore della montagna a ridosso di Cagliari, tra Uta, Assemini e Capoterra. Dall’aeroporto di Alghero, con l’urgenza del caso, arriva il “Drago” bianco-rosso dei Vigili del Fuoco, l’unico elicottero in grado di salvare vite umane in mezzo alla tempesta. Sullo spazio aereo, sopra il potenziale luogo dei dispersi, arriva anche il “Leonardo UH169 C”, l’elicottero dei Carabinieri. Ore e ore di sorvolo, alternato e in simultanea, alla ricerca di un gesto che da terra facesse risorgere la speranza. Poco prima di mezzogiorno la notizia è blindata, ma scorre come certa nei canali riservati: degli otto dispersi sette sono stati individuati. Il salvataggio avviene in due tranche: prima quattro e poi tre. Destinazione l’area civile dello scalo Cagliari-Elmas, davanti al presidio aeroportuale dei Vigili del Fuoco. Quando il primo gruppo scende dall’elicottero i visi sono segnati dalla notte. In un attimo scompaiono dentro gli uffici di Polaria: c’è da fare l’identificazione e soprattutto si devono ricostruire ogni dettaglio utile ad individuare l’ultimo dei dispersi. All’uscita dell’aeroporto, ad attendere l’uscita dei ragazzi appena recuperati, ci sono i familiari giunti da Sanluri. Le prime battute sono telefoniche, dopo una notte drammatica fatta di silenzi e telefoni irraggiungibili. Raccontano di un fine settimana in fuoristrada, con tanto di notte da trascorrere nei rifugi racchiusi nell’Oasi del Cervo. La tempesta d’acqua, secondo un racconto sommario, li avrebbe colti d’improvviso, mettendo fuori uso auto e stravolgendo in un attimo strade sterrate e banchine approssimate. Il racconto è quello di una tragedia che ti passa in un attimo davanti agli occhi, destinata a segnare per sempre la memoria: indomiti fiumi d’acqua che spazzano via senza tentennamenti quei viottoli rupestri già divelti senza rimedio dalla furia dell’acqua nell’alluvione del 2008. Impossibile arrivarci via terra, di quei tracciati stradali riservati da sempre a pneumatici d’altura non è rimasto niente.

Fiumi che esplodono

Solitamente, per descrivere, la potenza del fiume in piena si usa l’espressione “ingrossato”. Qui, invece, nell’eremo dei cervi di Monte Arcosu, i corsi d’acqua, non si ingrossano, esplodono. Se il ritrovamento di sette, degli otto ragazzi, tutti in buone condizioni di salute, prelevati dal verricello volante del “Drago” dei Vigili del Fuoco, restituisce sollievo a familiari e soccorritori, la mancanza all’appello di Davide Manca getta nell’angoscia parenti e amici.

Festa di compleanno

I primi a vivere con trepidazione queste interminabili ore d’attesa sono proprio coloro che con lui avrebbero dovuto trascorrere un fine settimana di adrenalina e natura nel rifugio di Monte Arcosu. L’occasione della réunion di montagna era prop rio il festeggiamento del compleanno di Davide Manca. Non si hanno ancora notizie ufficiali, ma pare che Manca, esperto velista e driver di montagna, stesse tentando di guadare uno dei corsi d’acqua a bordo della sua Jeep Wrangler quando il mezzo si sarebbe bloccato, finendo in balia della forza del fiume. È in quel momento che gli amici avrebbero perso il contatto con l’amico, mettendosi al riparo dall’aggravarsi delle condizioni meteo, in attesa dei soccorsi. A valle nel frattempo il disastro convergeva tutto sui compluvi del Rio Mannu e del Cixerri, verso la foce di Assemini tanto che in serata il Consorzio di Bonifica decideva di aprire la Diga di Genna is Abis. Milioni di metri cubi d’acqua destinati impunemente a finire verso il mare. Dall'alba di oggi, intanto, ritorna l’elicottero “Drago”, arrivano i droni, le unità cinofile e le squadre «Speleo Alpino Fluviale». Tutti alla ricerca del giovane skipper-driver che non ha ancora rivisto la luce sul Monte Arcosu.

RIPRODUZIONE RISERVATA