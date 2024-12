Il ciclocross mondiale a “L’Informatore 360” 

La Coppa del Mondo di ciclocross sbarca in Sardegna per una storica prima volta. Delle due gare che si disputeranno domenica a Is Arutas (Cabras) si parlerà questo pomeriggio a Radiolina (e Videolina) dalle 18.30 alle 19 a “L’Informatore Sportivo 360”. Ospiti del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis saranno l’ex professionista di ciclismo, Filippo Pozzato ( foto ), e Luca Massa, presidente di Crazy Wheels Academy, organizzatori della tappa italiana del circuito mondiale.

