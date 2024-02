Il ciclo terribile della Torres 

sassari. Rialzare la testa come dopo le sconfitte contro Virtus Entella e Rimini. Per la terza volta la Torres è chiamata a riprendere la corsa dopo uno stop, il più pesante del campionato: 5-1 per la Carrarese. Questo pomeriggio al “Vanni Sanna” (ore 14) arriva il Sestri Levante, partita che apre il ciclo di cinque partite in venti giorni ed è anche la prima delle due gare casalinghe, visto che pure il match contro la Juventus Next Gen di sabato si giocherà a Sassari. Un calendario compresso che inevitabilmente porterà a un maggiore turnover. E siccome il mercato di gennaio si è chiuso senza ulteriori arrivi dopo quello dell’esterno Zambataro, il tecnico Greco è chiamato a dare maggiore fiducia ai giocatori della panchina, visti anche i segnali di stanchezza da parte di qualche titolare.Il rientro di Fischnaller consente di ricomporre il tridente, a meno che l’allenatore rossoblù non pensi a un terzetto più prestante che vede Fischnaller insieme a Diakité. Così a centrocampo e in difesa è da capire se verrà apportata qualche variazione col rientro da titolare dell’esterno Liviero e l’inserimento di qualche novità a centrocampo, con Fabriani, Cester e Lora che scalpitano.

L’avversaria

Potrebbe essere anche la gara giusta per una rotazione più equilibrata, data la giovane età media del Sestri levante (24 anni contro i 27 della Torres) e la sua non irresistibile cifra tecnica, come dimostra il suo quartultimo posto. Anche il rendimento in trasferta della formazione ligure è mediocre: due soli successi (contro Virtus Entella e Lucchese), tre pareggi (Cesena, Recanatese e Vis Pesaro) e ben sei sconfitte ad opera di Pontedera, Perugia, Spal, Gubbio, Pineto e Pescara (l’ultima, 3-0).

All’andata colpaccio della Torres con rete di Zecca. Per quanto riguarda gli avversari più pericolosi, da sottolineare che Forte (ex Milan) è di gran lunga il migliore realizzatore con 8 gol sui 22 totali. Sarà supportato da Margiotta. Sui calci piazzati occhio all’esecuzione del centrocampista Candiano (è anche il rigorista designato) e alla pericolosità del difensore e capitano Pane.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Cester, Liviero; Scotto, Ruocco; Fischnaller. Allenatore Greco.

