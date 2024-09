Decenni di professione all’ospedale Marino di Cagliari, sette anni di pensione (fra attività politica e agricoltura) e ora di nuovo in servizio, con camice bianco e bisturi: a 69 anni, in un momento in cui l’isola ha un disperato bisogno di medici, Aldo Lobina, consigliere comunale di Sinnai dov’è stato più volte candidato a sindaco, torna a fare il chirurgo. È in servizio all’ospedale di Lanusei: «Chi è medico – spiega – è medico per sempre».

