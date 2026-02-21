Il chirurgo del pancreas rifiutato da Cagliari resta a Lanusei 

Dopo avergli promesso mari e monti, a Cagliari lo avevano “parcheggiato” dietro una scrivania. Massimiliano Tuveri, chirurgo di fama internazionale, allora aveva deciso di rispondere alla chiamata della Asl di Lanusei, arrivata grazie all’intuito dell’ex dg Andrea Marras, e si era trasferito in Ogliastra. Contratto a tempo determinato ma rinnovabile. Anzi, da rinnovare. Scaduto a novembre, è stato prorogato fino a oggi. E da oggi il rapporto di lavoro proseguirà per alcuni mesi.

Lo specialista non commenta. Preferisce parlare con i fatti. Ovvero in sala operatoria. Cinquantotto anni, radici a Guspini, il padre Augusto – recentemente scomparso e mai dimenticato – già primario dello stesso ospedale, ha scelto l’Ogliastra non soltanto per una questione di cuore. Crede che l’ospedale Nostra Signora della Mercede possa essere un emblema della sanità che funziona in Sardegna. Recentemente Tuveri ha riscosso un elogio pubblico durante la conferenza sociosanitaria ogliastrina, alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde. Il consigliere regionale Salvatore Corrias ha definito «eccellenze» lui e il primario chirurgo Gian Pietro Gusai. Poi ha aggiunto: «Facciamo in modo di non perderle». E così sia.

RIPRODUZIONE RISERVATA