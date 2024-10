Il chirurgo dalla festa alla cella 

Nessuna denuncia ma il caso tiene ancora banco. Si continua a parlare della vicenda del chirurgo plastico e docente sassarese, arrestato a Valencia, poco più di dieci giorni fa con l’accusa di aver tentato di soffocare la compagna nel corso di un violento litigio. Episodio riportato dalla testata spagnola “Levante” che riferisce di spintoni, sputi e di un cuscino premuto sul volto della donna da parte del fidanzato, di statura e mole ben superiore, finché la 36enne, anche lei medico, era riuscita a liberarsi.

La storia

La coppia si trovava nella città spagnola in occasione del matrimonio di un altro chirurgo italiano, cerimonia andata avanti per diverse ore. Tanto che il professionista stava festeggiando il giorno successivo alla presunta violenza, di sabato, in un locale con gli altri invitati al matrimonio e ci sarebbero diverse foto che lo ritraggono, su instagram, mentre si diverte. Apparendo sorridente e allegro con una posa, almeno esteriore, molto lontana da quella di un artefice di violenza da codice rosso. Soltanto che la gioia, poco tempo dopo, si è spenta quando è stato raggiunto da alcuni agenti della Policìa Nacional perché la donna l’aveva denunciato per le presunte violenze. Con discrezione i poliziotti lo hanno condotto via dalle celebrazioni mentre in pochi, tra i presenti, si accorgevano di quel che stava accadendo o non ne realizzavano la gravità.

Il rientro

Dopo una notte in detenzione, riporta "Levante", il chirurgo ha presenziato, la domenica successiva, al procedimento che lo riguardava negando ogni accusa. E la denuncia si è arenata a Valencia perché la compagna non era presente in tribunale essendo già partita verso l’Italia dove ha fatto scalo in una città del nord. Il professionista viene così liberato e può tornare, senza alcun carico pendente, in Sardegna con un altro volo. L’uomo, nei giorni seguenti, si sarebbe fatto visitare in pronto soccorso anche se non è chiaro per quale motivo. È certo che la 36enne, dopo le visite, riceve un referto per venti giorni di cure. La notizia diventa di dominio pubblico ma il caso resta al momento sospeso.

RIPRODUZIONE RISERVATA