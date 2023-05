«Il chiosco va spostato subito» 

«Vado avanti per la mia strada, da qui non mi muovo». Roberto Pigato non molla, neppure ora che la rotatoria, destinata a smistare il traffico tra il prolungamento di viale Repubblica e la circonvallazione ovest, ha lasciato il campo della progettazione ed è diventata reale. Da una settimana circa gli operai hanno iniziato a realizzare l’infrastruttura, proprio a ridosso del fabbricato che ospita “Bike Or”, impresa nata dieci anni fa come noleggio di bici e ampliata nel tempo con servizi di assistenza, riparazione e vendita. Dal Comune, però, avvertono: «L’area dev’essere liberata al più presto».

La storia

L’inghippo è tutto burocratico: nel 2012 Pigato, partecipando al bando “Fai un’impresa a Oristano”, si era aggiudicato in concessione, per una durata di nove anni, un’area di 50 metri nello spiazzo asfaltato davanti al vecchio Palasport. Qui il giovane imprenditore ha avviato la sua attività che nell’arco di un decennio è cresciuta, si è diversificata e si è ritagliata uno spazio importante nel circuito del turismo su due ruote. Salvo ritrovarsi, due anni fa, nel bel mezzo di un cantiere. La doccia gelata è arrivata nel febbraio del 2022 sotto forma di sfratto. «Il diniego del rinnovo mi è stato comunicato solo nel giorno della scadenza della concessione, senza alcun preavviso» afferma. Il paracadute proposto dal Comune prevedeva la concessione di un nuovo basamento poco distante. In cambio l’imprenditore avrebbe dovuto abbandonare l’area in tempi strettissimi. «A spese mie - precisa - Tra ricostruzione del fabbricato (realizzato in legno, in virtù di una politica green) allacci e oneri vari, non avrei speso meno di 70mila euro. Un costo davvero insostenibile».

Il cantiere

Inutile pensarci, dal momento che l’offerta, scaduti i termini, non è più valida. Nonostante le ruspe in azione, il giovane imprenditore ha continuato a portare avanti il suo lavoro nella speranza che si riuscisse a trovare una soluzione. «Per fortuna sono riuscito a mantenere la mia clientela, anche se la polvere che respiro quotidianamente ormai da mesi mi sta creando qualche problema di salute» osserva dal suo fabbricato che oggi occupa una porzione della pista ciclabile. Nel frattempo la battaglia è andata avanti su due fronti: quella legale, con l’ufficio tecnico del Comune, e quella social con la petizione sulla piattaforma Change.org. «Non possono impormi di chiudere - dice convinto Pigato - il Comune non ha rispettato i tempi prestabiliti per comunicare il mancato rinnovo». Di tutt’altro avviso l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete. «Il cantiere va avanti - dichiara - ci auguriamo che il signor Pigato, che da oltre un anno è sprovvisto del titolo abilitativo per stare lì, decida bonariamente di liberare lo spazio. Diversamente saremo costretti ad utilizzare gli ordinari mezzi previsti dalla legge».