Il chiosco? Nessun abuso 

Non c’è stato alcun abuso: la titolare del chiosco non doveva demolire la rivendita sulla spiaggia a fine stagione. Claudia Lorenzi, titolare della società Kuba che gestisce il Roger Rabbit, sulla spiaggia di Costa Rei, è stata assolta dal Tribunale di Cagliari con la formula più ampia: «Perché il fatto non sussiste». Il giudice Andrea Deidda ha accolto la ricostruzione dei difensori della donna che avevano ribadito - anche in sede amministrativa - come la sua fosse una concessione demaniale non stagionale, dunque senza l’obbligo di liberare la spiaggia dal manufatto a fine estate.

La vicenda

Il contenzioso è nato nel 2018, quando il Comune aveva disposto la demolizione di una serie di chioschetti nel litorale di Muravera, ritenendo che fossero tutte delle attività stagionali e che non avessero provveduto a sbaraccare nei mesi invernali. Forte della sua concessione demaniale, ma anche dell’autorizzazione edilizia e del nulla osta paesaggistico, la titolare della società Kuba aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo contro l’ordinanza di demolizione: il Tar in primo grado le aveva dato torto, ma poi il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione.

Denuncia penale

Nel corso del contenzioso amministrativo, però, si era mossa anche la Procura che aveva aperto un’inchiesta con il sostituto procuratore Andrea Vacca e disposto il sequestro di quello e di altri chioschetti. Anche in questo caso, assistita dagli avvocati Salvatore Casula e Silvio Pinna, la donna aveva presentato ricorso al Tribunale del Riesame, ottenendo il dissequestro del Roger Rabbit. Convinta delle sue ragioni, la Procura aveva impugnato la decisione in Cassazione che aveva respinto il reclamo, consentendo così all’attività di continuare a lavorare. Nel frattempo, però, a Claudia Lorenzi era arrivato un decreto penale di condanna da 11.400 euro che, ovviamente, ha impugnato.

La sentenza

Terminato il processo, il Tribunale ha assolto l’imputata perché il fatto non sussiste, accogliendo la tesi della difesa sul fatto che la concessione non fosse stagionale ma demaniale (dunque scadrà il 21 dicembre 2024, mentre prima in tutta Italia era previsto il 2033). Nel frattempo Claudia Lorenzi, che non ha demolito, ha ricevuto l’anno successivo un secondo decreto penale di condanna. In quel caso la sentenza sarà a luglio.

