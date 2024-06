Il chiosco come l’araba fenice risorge dalle sue ceneri 

Tutto come un tempo. Vitalità e relax nel chiosco de S’Isula Manna che, come l’araba fenice, rinasce dalle proprie ceneri. Finito nel mirino degli incendiari in due circostanze, ora trasmette rinnovate sensazioni e un clima di armonia: adesso si respira serenità. Tutto ciò grazie alla tenacia di Patrizia Piras, originaria di Arzana ma trapiantata a Girasole, che ha scommesso sull’attività insediata nella pineta in territorio di Lotzorai ma da anni in concessione al Comune di Girasole. Il sindaco di Girasole, Lodovico Piras, rivendica il risultato amministrativo conseguito, non senza insidie burocratiche. «In dieci mesi - evidenzia il primo cittadino - siamo riusciti a completare la procedura del bando, tra pubblicazione e affidamento del locale. Non sono stati passaggi semplici, anche perché condizionati da interventi legali e giudiziari necessari a liberare l’area». Il chiosco affacciato verso l’Isolotto d’Ogliastra e il Golfo di Arbatax è stato inaugurato nei primi anni Duemila. La vita del locale è stata segnata da vari cambi di gestione, sempre in un clima di conviviale ospitalità. Fino ad aprile 2016, quando l’attività finì in cenere. Stessa sorte alla vigilia di Ferragosto dello scorso anno. In entrambi i casi sotto la stessa gestione. Poi la svolta, con il calvario che sembra alle spalle. «Siamo soddisfatti che l’attività abbia ripreso a erogare servizi», è il commento finale del sindaco Piras. In fase di gara l’aggiudicataria aveva presentato un’offerta migliore rispetto a un’impresa concorrente del Cagliaritano.

