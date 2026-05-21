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L’analisi.
22 maggio 2026 alle 00:37

Il “chilometro zero” conquista l’Isola 

In Sardegna oltre il 41% dei consumatori sceglie di comprare prodotti locali 

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Sono sempre di più i sardi che preferiscono acquistare prodotti a “chilometro zero”. Nel 2025, infatti, 587mila consumatori isolani, il 41,2% della popolazione regionale, ha scelto di comprare prodotti alimentari coltivati e trasformati a poca distanza dal punto vendita. Valori che collocano la Sardegna al primo posto in Italia per acquisto e propensione all’acquisto di prodotti locali, ben al di sopra della media nazionale del 23,5%.

L’analisi

I dati emergono dall’analisi, realizzata dall’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, dal titolo “Artigianato Alimentare - key data”, su dati dell’Istat. «Un segnale forte che racconta un legame profondo tra cittadini, territorio e produzioni artigiane, in particolare nel comparto alimentare e delle bevande», commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. All’Isola seguono la Puglia con il 35,7%, al terzo la Provincia di Bolzano con il 34%. Ultima in classifica la Lombardia con il 13,8%. In un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, tensioni commerciali e frammentazione delle filiere, il sistema produttivo locale dimostra come la vicinanza tra imprese e comunità rappresenti un fattore competitivo sempre più strategico.

Lo sviluppo

«La nostra regione dimostra come l’economia di prossimità non sia una scelta di ripiego, ma un modello di sviluppo moderno e competitivo, capace di coniugare qualità, sostenibilità e identità territoriale – aggiunge il presidente di Confartigianato Sardegna – il dato sulla propensione al chilometro zero racconta una comunità consapevole, che riconosce valore al lavoro artigiano e alle produzioni locali, rafforzando un legame diretto tra imprese e cittadini». «In un mondo sempre più instabile – sottolinea – le micro e piccole imprese rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale: investire sull’economia locale significa costruire resilienza e futuro per i nostri territori». In parallelo, cresce anche l’attenzione verso modelli di consumo sostenibili. «L’economia di prossimità non è solo una risposta alle crisi – conclude Meloni – ma una visione di futuro che mette al centro le persone, il lavoro e le comunità».

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