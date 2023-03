Il chiarimento di Becciu: «Non manipolo nessuno e tantomeno Francesco» 

CITTÀ DEL VATICANO. «Io non sono un manipolatore. Io, nella mia vita, non ho mai manipolato nessuno e tantomeno il Santo Padre». Il cardinal Angelo Becciu, con una lunga dichiarazione spontanea, ha aperto così la 52esima udienza del processo sui fondi della Santa Sede, parlando del suo carteggio col Papa prodotto dal promotore di giustizia Alessandro Diddi.

Depositando una precedente lettera al Pontefice, Becciu ha voluto dimostrare che le dichiarazioni a suo favore sottoposte a Bergoglio perché le firmasse in realtà gli erano state richieste dallo stesso Papa, che comunque poi non le firmò. L’argomento era «l’autorizzazione all’operazione umanitaria (la liberazione della suora colombiana rapita in Mali, ndr), connaturata da esigenze di segretezza tali da aver fatto apporre, all’origine, il segreto pontificio (dal quale il Santo Padre mi ha dispensato soltanto il 22 marzo 2022)». Poi «l’autorizzazione a sottoporre la proposta di acquisto del Palazzo di Sloane Avenue, avanzatami dall’onorevole Innocenzi Botti, al vaglio di padre Guerrero, allora prefetto della SpE, e del cardinal Parolin, segretario di Stato». «Due vicende che lo coinvolgevano direttamente», ha detto del Pontefice.

Si era alla vigilia del processo, e dopo una telefonata col Papa, convalescente per l’operazione al colon, nella lettera del 20 luglio 2021 Becciu scriveva: «Come mi ha chiesto Le invio le due dichiarazioni da firmare quanto prima perché dovrò depositarle in tribunale». Ma Bergoglio poi decise diversamente. E ieri, nella seconda e conclusiva giornata della sua testimonianza, il sostituto per gli Affari generali, monsignor Edgar Pena Parra, ha parlato di quando autorizzò il versamento di 575 mila euro alla società slovena Logsic di Cecilia Marogna: «Di questo mi parlò prima di tutto monsignor Alberto Perlasca, dicendomi che erano cose che il cardinal Becciu stava portando avanti. “Ma io non posso firmare queste cose senza prima parlarne col Santo Padre”. Andai dal Papa e lui mi confermò la destinazione dei soldi. L’ho fatto sapere a Becciu, e lui mi ha ribadito che era una cosa che seguiva quand’era sostituto, cercando di favorire la liberazione di una suora colombiana rapita in Mali».

