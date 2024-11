Il Chelsea di Maresca imbriglia l’Arsenal 

Londra. Chelsea e Arsenal prendono un punto ciascuno e il Liverpool capolista resta 9 punti avanti. Il derby di Londra, giocato a Stamford Bridge, si chiude sul punteggio di 1-1, con due formazioni che si sono annullate a vicenda. In gol Gabriel Martinelli per l’1-0 Gunners al 60’ su una palla deliziosa di Martin Ødegaard, tornato titolare dopo due mesi e punto di riferimento per il gioco dell’Arsenal. Il gol del pari arriva dieci minuti dopo con Neto, un tiro imparabile da fuori area il suo, che gli vale il primo gol in Premier con il Chelsea. I Blues, peraltro, hanno ben impressionato, e sembra stiano acquisendo al meglio la lezione di Maresca.

Nelle altre gare, Ruud Van Nistelrooy passa il testimone del Manchester United a Rubén Amorim, in carica da oggi, con la terza vittoria in quattro partite. Il 3-0 sul Leicester (gol e assist di Bruno Fernandes) è una dimostrazione di forza. Il Newcastle riporta sulla terra il Forest, schiacciato 3-1 al City Ground e ko per la prima volta dopo 4 risultati utili e 3 vittorie. I Magpies ribaltano nella ripresa il vantaggio di Murillo, trovando prima il pari con Isak e poi secondo e terzo gol dopo l’ingresso di Tonali (l’assist per il 3-1 di Barnes è proprio dell’azzurro). Figuraccia casalinga per il Tottenham, che regala all’Ipswich la sua prima vittoria stagionale: ora nella Premier non c’è più una squadra che non abbia vinto almeno una partita.

La Liga

È stato Julián Álvarez a regalare, con il suo gol messo a segno al 60’, la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Mallorca in casa degli isolani. L’azione è stata quasi interamente creata da Giuliano Simeone, talismano dell’Atletico nelle ultime partite. Pochi minuti dopo il gol, Riquelme avrebbe potuto segnare il secondo, De Greif, però, si è fatto trovare pronto. Nel posticipo di ieri sera, invece, brutta sconfitta per il Barcellona, superato per 1-0 dalla Real Sociedad con un gol di Becker.

