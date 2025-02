Il “chatbot” che sa tutto dei nuraghi 

Un chatbot è un programma che sa risponderci come se fosse una persona: un esempio? Gli assistenti virtuale delle compagnie telefoniche. Nell’Isola ce n’è uno che sa tutto sui nuraghi: «L’hanno creato le nostre università nel progetto di candidatura a patrimonio Unesco», spiega Francesco Pigliaru, coordinatore del gruppo di lavoro dell’ateneo di Cagliari sull’IA. «A differenza da modelli tipo ChatGpt, accede a una base di documenti sulla civiltà nuragica scientificamente validati. Quindi le sue risposte sono più informate e affidabili di un normale modello di IA. E può parlare in qualsiasi lingua».

Questi “Gpt specializzati”, riflette il docente, «sono promettenti anche per la didattica. Si pensi a un Gpt istruito col materiale sviluppato a lezione, che integra le lezioni col tutorato personalizzato dell’IA. Per non dire delle applicazioni con cui enti locali o imprese possono offrire risposte precise h24 agli utenti».

