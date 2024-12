Il cestino non c’è più, rifiuti gettati per terra 

Da oltre un anno, un cestino vandalizzato giace abbandonato vicino alle aiuole verdi di piazza Maccioni a Quartucciu. Dell’arredo è ormai rimasta solo la base, ma la pazienza dei residenti è finita: «Chi di dovere lo ripristini, altrimenti i rifiuti continueranno a finire per terra». La piccola piazza, frequentata dai giovani, bambini e anziani, si trasforma spesso in una discarica a cielo aperto, costringendo – nonostante l’intervento periodico degli operai comunali - i residenti a ripulire l’area per evitare il degrado.

