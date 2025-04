“Il cerchio imperfetto” delle vite ben tracciato da Michela Magliona  

Il passato non fugge ma resta in agguato e sospettoso che il presente possa rivelarsi scenario adatto al suo grande ritorno. In fondo, tutto torna, come in un cerchio, ne “Il cerchio imperfetto” romanzo di Michela Magliona per Catartica Edizioni, collana In Quiete.

La luce ci raggiunge dopo il buio, soprattutto, se sono diciassette gli anni che separano un gruppo di adolescenti dal loro essere oggi dei trentenni con esistenze strutturate.

Il secondo romanzo dell’autrice sassaserese, che ha scelto Torino come città di adozione, ritrova i protagonisti de “La teoria della mela”, del 2023: Marco, Elisa, Paolo, Natalia. Si sfogliano con incalzante curiosità le oltre duecentoquaranta pagine scandite da una playlist di musica che accompagna le vicende dei personaggi, le fatiche, i rinnovamenti di vita, la voglia di tentare ancora. Una rimpatriata tra studenti di scuola media è l'occasione per (re)incontrarsi, in un locale torinese, il Doctor Sax: tutto si accende. I ricordi si fanno spazio e, con essi, anche il desiderio di riavvicinarsi, nonostante l'ombra di ciò che, da ragazzi, non aveva funzionato. “Anche quando siamo convinti di capire, di conoscere, di intuire, di saper trarre delle conclusioni, la verità è che non sappiamo niente. Ognuno è solo dentro se stesso e comunica col mondo esterno attraverso dei filtri”. Questo scrive l’autrice: nulla di più vero se le separazioni sono spesso imposte da etichette che sciupano l'autentica anima delle persone. Lo ha ragionato il pacato Paolo, ma anche Elisa che auspica di essere amata, e poi Marco che più di tutti darà prova di riscatto verso sé e gli altri. Si fa un salto nei decenni passati e tutto è familiare: le caramelle Rossana, le scarpe Adidas e lo zaino Invicta, sino all'immagine indelebile di Holly Hobbie. (Federica Abozzi)