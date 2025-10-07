Il Cep assediato dalle discariche 

“Cagliari merita rispetto: tieni pulita la tua città!”. Il Comune ha già da tempo dichiarato guerra all’abbandono dei rifiuti, tuttavia l’accattivante slogan della campagna pubblicitaria contro l’inciviltà sta rischiando di rimanere lettera morta.

L’ennesimo schiaffo al decoro urbano arriva dal quartiere Cep, dove in una vasta area recentemente bonificata si è riformata in men che non si dica una gigantesca discarica abusiva. Il degrado regna sovrano nel tratto finale di via Talete, tra le palazzine in mattoni rossi del Cep e il canneto che separa il rione dalle ville del Quartiere Europeo. Tonnellate di rifiuti fanno bella mostra di sé sotto il sole ormai da settimane. In mezzo alle sterpaglie c’è di tutto e il tanfo che aleggia nell’aria è nauseabondo.

Maxi discarica

La tipologia dei rifiuti è varia, l’elenco completo sarebbe lunghissimo. Ci sono ad esempio materassi, mobili, elettrodomestici, bombole, pneumatici, barattoli di vernice, imballaggi, vecchi giocattoli, indumenti usati, innumerevoli sacchi ricolmi di scarti domestici. Un gran bazar dell’indifferenziato. E non è la prima volta. Sempre al Cep un’altra pattumiera a cielo aperto si era formata mesi fa sotto il cavalcavia dell’Asse Mediano, tra le vie Castiglione e Flavio Gioia. L'area era stata bonificata solo dopo le vibranti proteste dei residenti e un’interrogazione in Consiglio comunale.

Opposizione all’attacco

«Nonostante la mia interrogazione e le conseguenti rassicurazioni del Comune, al Cep la situazione non migliora ma peggiora», attacca caustico il consigliere di opposizione Ferdinando Secchi (Lega - Anima di Sardegna), «il quartiere sta affrontando un problema di rifiuti abbandonati che sembra essere una questione ricorrente e rappresenta un rischio per la salute pubblica e la sicurezza urbana. Sarebbe quindi auspicabile un’azione preventiva di controllo con interventi di pulizia regolari e manutenzione delle aree pubbliche per prevenire la formazione di discariche abusive».

La replica del Comune

«È l’ennesima ferita, ma noi non ci arrendiamo, continuiamo ad intervenire, a pulire, a prevenire, a spostare le telecamere dove serve», commenta amareggiata l’assessora all’Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, «e anche in questo caso il Servizio ha già messo in moto la macchina: tuttavia, trattandosi di area privata, purtroppo non possiamo pulire immediatamente, ma solo dopo diffida al proprietario. La buona notizia è che in quest’area è previsto un intervento edilizio che contribuirà certamente a riqualificare la zona».

