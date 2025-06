Il centrosinistra sorride dopo la piazza pro Gaza «Il popolo chiede unità» 

Il buon esito della manifestazione pro Gaza organizzata sabato a Roma da Pd, M5S e Avs viene commentata con soddisfazione dai promotori, per la partecipazione superiore alle attese. Un segno del ricongiungimento dei partiti con la propria base, che apre una prospettiva politica. Il confronto riguarda ora il rapporto tra il rafforzato asse Pd-M5S-Avs e il mondo moderato-riformista, che aveva organizzato una propria manifestazione sempre per Gaza venerdì a Milano. «Per anni - ha detto Marco Furfaro, uno dei dirigenti dem più vicini alla segretaria Schlein - abbiamo visto i partiti fare politica senza un popolo e il popolo cercare politica senza trovare i partiti a rappresentarli. Sabato, partiti e popolo si sono incontrati per difendere la vita dei bambini e l’umanità. È un fatto politico enorme. La piazza, stracolma, gridava unità». «Soddisfazione» anche tra i vertici del M5S che, «come fatto il 5 aprile», si sentono «protagonisti di un’altra piazza che ha saputo intercettare il bisogno di voce dell’opinione pubblica». E la distanza dal Azione e renziani non suona preoccupante: le due distinte manifestazioni, ha detto il vicepresidente di IV Enrico Borghi, «si sono rivelate, alla fine, un risultato politico. A dispetto di chi ironizzava sulla divisione, le due iniziative hanno strutturato nella loro identità le due componenti dell’opposizione: il centrismo riformista a Milano e la sinistra a Roma». Quindi non una divisione, ma un’articolazione dell’offerta politica con Iv, dice Borghi, «pronta a costruire qualcosa più grande di sé». Furfaro concorda: «Sono le persone a chiederci di essere uniti e combattere insieme per un’Italia e un mondo più giusto».

