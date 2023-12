Il centrosinistra resta spaccato Elezioni test per l’alleanza Pd-M5S 

Nel centrosinistra spaccato il punto di non ritorno è stato quasi raggiunto. Da una parte c’è la coalizione a trazione Pd-M5S che sulla candidatura della deputata pentastellata Alessandra Todde ha investito tutto, anche a costo di perdere l’appoggio dell’altro candidato in campo che chiedeva solo primarie di coalizione. Dall’altra c’è, appunto, Renato Soru, a capo della “coalizione sarda” di cui fanno parte anche Progetto Sardegna, Progressisti, Liberu, Più Europa, Vota Sardigna (Irs, Progres e Sardegna Chiama Sardegna), Rifondazione Comunista. Dalla parte dell’ex governatore, che nel frattempo ha anche lasciato il Pd, pesa come un macigno il favore dei Progressisti, partito molto radicato nel Cagliaritano, e nello stesso tempo il più incline a non perdere la speranza di una ricomposizione con l’altra parte.

Nessuno torna indietro

Un’eventualità ormai sempre più remota. Perché nessuno vuole cedere. Ma nel caso dell’alleanza Dem-5S, tirare dritti senza guardarsi indietro rischia di avere un costo molto alto qualora non si dimostrasse la scelta vincente. Un costo che si troverebbe a pagare chi questo binomio l’ha sponsorizzato con forza nel Pd, senza guardare in faccia a nessuno: la segretaria nazionale Elly Schlein, e il regionale Piero Comandini. Se avesse la meglio il centrodestra e Soru si posizionasse bene, i due dirigenti democratici dovrebbero trarne le conseguenze. Il voto in Sardegna ha quindi un valore simbolico.

Il precedente

E non è la prima volta che accade. Nel 2009 Valter Weltroni si dimise da segretario nazionale del Pd dopo la pesante sconfitta alle Regionali di Soru contro Cappellacci.

Tutto questo fa capire che le Regionali sarde saranno un test molto importante della tenuta di quella che alcuni, anche nel Pd, chiamano una «la non alleanza Pd-M5S». D’altra parte, ammette un importante dirigente Dem che pure sostiene la candidatura di Todde, «non possiamo non considerare che, secondo i sondaggi, il 50% del Pd mal tollera un’alleanza col M5S, e che, viceversa, il 60% dei grillini è contrario a un’alleanza con i democratici». Ad ogni modo, il caso Sardegna sarà una sorta di spartiacque per quest’intesa che a livello nazionale sta incontrando non pochi ostacoli.

Il caso Piemonte

Per esempio in Piemonte, dove i grillini dovrebbero ricambiare il favore dopo aver ottenuto nell’Isola il sostegno del Pd a Todde. Ma, a quanto pare, il M5S non sarebbe così propenso in questo senso. Per questo, nei giorni scorsi, l’ex sindaco di Torino Piero Fassino (Pd) ha commentato che «sarebbe sorprendente se, dopo che il Pd ha accettato di convergere sulla ex viceministra Todde, il M5S non sostenesse un nome proposto da noi». Poi, ovviamente, c’è tutta la questione del Mes, che in questi giorni ha determinato altre frizioni tra i due alleati.

