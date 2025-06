Il centrosinistra marcia per Gaza: «Siamo 300mila» 

“Free Palestine”. Roma si tinge con i colori della Palestina per dire basta al massacro. «Siamo 300 mila per Gaza», è l’annuncio degli organizzatori dal palco di San Giovanni. Mentre sono circa 50 mila i partecipanti per le forze dell’ordine. Oltre la lotta dei numeri quel che è certo è che il centrosinistra, guidato da Pd, M5S e Avs, con i rispettivi leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, assieme alla Cgil e a molte associazioni ieri ha deciso di dire «basta», portando in piazza la «lotta per l’umanità» e per la pace.

Nessun incidente

Partito da piazza Vittorio e arrivato a San Giovanni, il corteo è iniziato e terminato sulle note di “Bella ciao”, scandita anche dal palco dalla tromba di Paolo Fresu. Nella piattaforma la parola genocidio non c’è, ma la piazza lo grida a voce alta. “Gaza stop al massacro. Basta complicità”, dice lo striscione degli organizzatori che ha aperto il corteo. Molte le bandiere: oltre a quelle dei partiti ci sono quelle con i colori della Palestina e quelle della pace. Una piazza pacifica, con solo qualche momento di tensione. «Nessuna criticità sul profilo dell’ordine pubblico», ha comunicato la questura della Capitale.

Guernica palestinese

Tra i manifestanti che più richiamavano l’attenzione un signore con la bandiera palestinese in vita e, legata sulla schiena, la foto del presidente israeliano Netanyahu insieme alla premier Giorgia Meloni, accostata a quella di Mussolini e Hitler, accompagnata dalla scritta “Oggi come ieri, sempre dalla parte della criminalità”. E poi un cartello: “Sono padre, sono cristiano, sono nonno, sono italiano, non sono assassino”, a parafrasare lo slogan della presidente del Consiglio, il celebre “Sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana”. A mettere “in ombra” i molti manifesti all’inizio del corteo, una grande bandiera palestinese con sopra la rappresentazione di “Guernica” di Pablo Picasso.

Attori e cantanti

E mentre la Comunità palestinese italiana ha aderito ufficialmente alla manifestazione, Studenti e attivisti di Udap e dei Giovani palestinesi d’Italia hanno portato fumogeni e un grande striscione rosso con scritto “Basta complicità con il genocidio, Italia fuori dalle guerre imperialiste” per protesta contro il “tardivo intervento di Pd-M5S-Avs”. Diversi i cori contro Netanyahu. E sotto palco il flash mob, con il suono di sirene antiaereo, mentre cinque donne hanno stretto a sé dei fagotti insanguinati simulando i neonati morti nel conflitto in Medioriente. Sfila per la Palestina anche il mondo dello spettacolo. In piazza tra gli altri Fiorella Mannoia e Paola Turci. E gli attori Anna Foglietta, Marco Bonini e Paola Minaccioni dietro lo striscione di: “Every child is my child”.

La stella di David

Qualche fischio e qualche “buu” sono partiti mentre interveniva dal palco il giornalista Gad Lerner, poi però applaudito a lungo al termine del discorso. «Due manifestanti mi hanno rubato la bandiera israeliana mentre stavo a San Giovanni: la Digos era lì e ne ha identificato uno», è invece la denuncia di Klaus Davi, arrivato al corteo con una bandiera arcobaleno con la stella di David e quella israeliana. I pochi momenti di tensione si sono registrati all’inizio della manifestazione e, sempre prima della partenza, qualche spintone tra fotografi e gli addetti alla sicurezza. Intanto all’ex ghetto di Roma un centinaio di persone si sono date appuntamento davanti alla sinagoga, sventolando bandiere di Israele, distribuendo volantini con slogan come “Orgogliosi di essere italiani e sionisti”, “Bring them home now”, riferito agli ostaggi israeliani nella Striscia, e “Free Gaza from Hamas”.

